Fiocco azzurro nell’Imolese Il primo nato del 2023 è Mubasshir

Il primo bimbo nato nell’Imolese è il figlio di una coppia del Bangladesh. Lui è Shapon Mollah, lei è Bristy Aktir. Il piccolino si chiama Mubasshir. È nato, riporta una nota dell’Ausl, alle 21.51 dell’uno gennaio, pesava quasi due chili e 900 grammi ed era ‘alto’ 48 centimetri. Lui e la mamma stanno bene. E sta bene anche il babbo, ovvero Shapon Mollah.

"Sono felice, very happy – racconta il padre, 38 anni – Molto contento. Sono in Italia da undici anni, sono arrivato nel 2011. Prima ho lavorato a Sasso Marconi, in agricoltura, poi sono venuto qui a Imola. Mia moglie è con me da un anno".

Che lavoro fa?

"Io lavoro in un forno-pasticceria, la notte".

È dura?

"Dura, però si fa".

Cosa pensa dell’Italia, e di Imola?

"L’Italia è molto bella, qui sono tutti bravi e va tutto bene".

E in ospedale come si è trovato?

"Benissimo, sono tutti molto bravi, ci sono donne giovani e veramente preparate".

Quanti figli vuole avere?

"Al massimo due, vediamo un po’ come va...".

Com’è suo figlio?

"Mio figlio è bellissimo".

Anche l’Azienda Usl di Imola fa i complimenti ai neo-genitori: "Auguriamo a lui e alla sua splendida famiglia, originaria del Bangladesh, tanta felicità e fortuna", scrive l’Ausl, che riporta una frase dei felicissimi coniugi: "Non potevamo iniziare meglio il nuovo anno", ringraziando nello stesso tempo per la gentilezza e la professionalità il personale del reparto.

Come annunciato nei giorni scorsi, al bimbo primo nato dell’anno è stato regalato il kit preparato dall’Imolese Calcio 1919 in collaborazione con La Cicogna Imola.

Il primo giorno dell’anno in ospedale c’erano tre bimbi ‘in rampa di lancio’: il più impaziente è stato Mubasshir, il secondo è arrivato neanche un’ora dopo di lui, il terzo ieri mattina un po’ prima delle 6.

A fine dicembre, l’Ausl ha riepilogato i ‘conti’ del reparto di Ostetricia e ginecologia dell’Ausl imolese relativi al 2022: 751 i nati. Le femmine sono state 380, numero di poco superiore a quello dei maschietti che sono 371. I figli di almeno un genitore extracomunitario sono stati 183; i figli di stranieri comunitari 48. Il totale dei parti nel 2022 è stato di 749 (due sono stati quelli gemellari), di cui 556 spontanei e 193 cesarei. I parti svolti ricorrendo all’analgesia epidurale sono stati 117. Ben 171 infine, le donne che hanno scelto di partorire ad Imola pur provenendo da fuori Circondario, Un attestato di stima nei confronti del reparto intero.

Maurizio Marabini