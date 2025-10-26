Fiori d’arancio in pista . C’è la prima festa di nozze : "Qui siamo come a casa"

Gli imolesi e i super appassionati di motori lo sanno bene: dal 2023 è possibile sposarsi civilmente anche in Autodromo, nella sala Ayrton Senna. Ma fino a oggi, nessuno aveva mai scelto il circuito cittadino per festeggiare il proprio matrimonio. È successo per la prima volta la scorsa settimana, quando Yuri Barbieri e Giulia Giacomelli hanno deciso di organizzare, di sabato, il primo ricevimento di nozze nella storia dell’Enzo e Dino Ferrari.

Una data simbolica per due persone legate da anni al mondo dei motori e al tracciato di casa. Dopo la cerimonia civile in Comune, i due sposi hanno voluto rivivere l’emozione del ‘sì’ sulla terrazza del Museo Checco Costa, alla presenza dell’assessora all’Autodromo Elena Penazzi, dando ufficialmente il via alla festa. "Abbiamo voluto aggiungere la riproposizione del rito al ricevimento in Autodromo per creare un ricordo speciale per noi e per i nostri ospiti", raccontano.

Non è stato quindi il primo matrimonio in assoluto celebrato in circuito — la possibilità è già prevista dal Comune e utilizzata in alcune occasioni negli ultimi due anni —, ma il primo vero ricevimento nuziale, una prima assoluta che ha unito romanticismo e passione per i motori.

"Abbiamo fatto questa richiesta alla direzione dell’Autodromo di Imola, sentendo anche il parere dell’assessora, proprio perché per noi questo luogo è speciale — spiegano i due —. Ci siamo infatti incontrati grazie alle testate online per cui scriviamo e ci siamo uniti grazie alla passione per il giornalismo e per il motorsport".

Giulia, originaria di Pistoia, e Yuri, imolese e commissario di percorso dal 2012, si sono conosciuti proprio all’interno del circuito. Negli anni, tra gare, eventi e reportage, è nata la loro storia.

"Attraverso i vari eventi che abbiamo raccontato in Autodromo abbiamo imparato a conoscerci ed è nata la nostra storia – raccontano –. Non potevamo scegliere un luogo più rappresentativo di questo, che consideriamo come una seconda casa".

Così, dopo la cerimonia simbolica sulla terrazza coperta del museo Checco Costa, i 120 invitati hanno preso parte a una cena e a una festa organizzate all’interno degli spazi coperti del museo tra tavoli imbanditi, luci e allestimenti che hanno reso ancora più suggestiva la cornice.

"Nonostante sia una location insolita, anche i nostri ospiti hanno apprezzato molto la cornice suggestiva, che custodisce un bel pezzo di storia del motorsport internazionale e di storia e cultura del nostro Paese", concludono i due sposini.

Un matrimonio unico, che ha portato l’Autodromo a scrivere una nuova pagina nella sua lunga storia: non solo luogo di gare e adrenalina e di concerti rock, ma anche spazio di emozioni, simbolo di un legame profondo con la città e con chi, come Yuri e Giulia, lo vive come una seconda casa.