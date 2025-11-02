Fiori e ricordi nei giorni dei defunti. Preghiere e commozione al Piratello

Un giorno per ricordare in famiglia i cari che ci hanno lasciato andando a visitare i luoghi in cui riposano. E’ una ritualità che dura da secoli quella del Giorno dei morti anche se, negli ultimi anni, sta cambiando il modo di celebrarla. E la conferma arriva anche dall’istantanea all’ingresso del cimitero del Piratello di Imola dove sono al lavoro gli immancabili fiorai.

"Diciamo tutto bene perché di lamentarci non c’è tempo – sottolinea Roberto Bertuzzi con attività a pochi passi dall’accesso principale del campo santo della città –. Si lavora abbastanza, in linea con gli anni passati". Entra più nel dettaglio, invece, Elena Ferlini de ‘I Fiori di Elena’: "Nelle ultime settimane si sono intensificati, come da prassi, i flussi di acquirenti ma ormai si lavora bene solo a ridosso della ricorrenza del 2 novembre – ragiona una delle veterane del mestiere –. I ragazzi, però, si vedono poco da queste parti. I fiori più gettonati? Un po’ in calo i crisantemi mentre orchidee, rose, lilium e anthurium vanno per la maggiore".

Capitolo prezzi dei boccioli e delle composizioni floreali: "Sostanzialmente invariati rispetto all’annata passata – sottolinea la Ferlini –. I lievi aumenti sono legati soprattutto alla crescita dei costi dei trasporti dato che le rose, per esempio, arrivano dal Sud America".

Per Ivana Zappi è importante tenere viva la memoria di chi ci ha voluto bene durante la propria esistenza: "Con i ritmi frenetici di quest’epoca andiamo tutti di corsa ma per un gesto semplice e genuino come quello di ricordare una persona che non c’è più bastano davvero pochi minuti – commenta –. Un fiore da sistemare vicino alla lapide è un segno prezioso di presenza, cura e ricordo".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Lydia Venturani: "Vengo una volta al mese al cimitero del Piratello per salutare genitori e suoceri defunti da qualche anno – confida la donna –. Una piccola sosta in raccoglimento che mi riconcilia con le pagine più serene, e purtroppo ormai lontane, della mia vita. Un’usanza da non disperdere anche se oggi foto, video e ricordi sono a portata di telefonino". Bilancio tutto sommato positivo per Mary di ‘Ilaria Fiori’: "Quest’anno la finestra dedicata alla commemorazione dei defunti è più lunga del solito – rimarca –. Già da qualche settimana il flusso di persone dirette al cimitero si è intensificato. Le tendenze? Segno meno per i fiori finti. I clienti, con età media dai 50-60 anni in su, preferiscono acquistare quelli freschi. Bene orchidee e rose mentre le vendite dei crisantemi arrancano".