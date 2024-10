Firenzuola, il nome è giusto. Corretto il cartello sull’A14

Sono serviti vari mesi di tempo, numerose mail di protesta e qualche divertita discussione sui social network, ma alla fine l’errore è stato corretto. Parliamo del cartello che sull’autostrada A14, in corrispondenza dell’uscita di Imola per chi arriva da Bologna, riportava erroneamente la dicitura ‘Fiorenzuola’, vale a dire due possibili località, un comune piacentino o, in alternativa borgo marchigiano, vicino alla costa. Nessuno dei due posti però è nei pressi di Imola. L’indicazione corretta sarebbe infatti stata ‘Firenzuola’, paese toscano al quale si arriva attraversando la Vallata del Santerno dopo essere usciti appunto a Imola.

Tra i più contenti dell’avvenuta correzione è l’ex consigliere comunale di Imola, Adriano Gini, che a fine agosto su queste pagine aveva segnalato la vicenda che lui stesso aveva già fatto notare invano, qualche settimana prima, alla direzione di Autostrade e, per conoscenza, al sindaco del paese toscano.

"Quello che sto indicando è l’ultimo dei problemi che investono l’autostrada in questo momento – era stata la premessa dell’ex consigliere comunale, già candidato sindaco con il centrodestra –. Ma dato che sono nativo di quel comune, sarei lieto che entro la fine dell’anno si provvedesse alla correzione".

E così è stato. Nessuno problema invece sul cartello installato nell’altra direzione dell’A14, vale a dire quella che da Rimini porta a Bologna, dove il nome della località del Mugello era scritto correttamente.

La questione, come si diceva all’inizio, ha fatto molto discutere sui social. I più delusi erano (legittimamente) gli stessi abitanti di Firenzuola, che da oggi quando passeranno da quel tratto di Autostrada non potranno fare a meno di provare una piccola punta di soddisfazione.