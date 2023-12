Firmato protocollo. Hera investe 24 milioni: "Così sarà potenziata la rete elettrica in città"

Le richieste di connessione alla rete di media tensione gestita da InRete, controllata del gruppo Hera, sono quasi triplicate negli ultimi due anni. Questa maggiore necessità energetica ha portato alla costituzione di un tavolo di lavoro, a ottobre 2022, tra InRete, Con.Ami, Comune e Area Blu. L’azione congiunta era mirata a una profonda analisi delle necessità territoriali e degli scenari attuali e futuri, per anticipare la domanda dei cittadini. Il risultato? Il protocollo energetico territoriale, da poco approvato dalla Giunta, e il progetto di sviluppo della rete elettrica che ha già avuto il via libera anche dal Consiglio comunale.

Il protocollo energetico territoriale prelude all’investimento di oltre 24 milioni di euro da parte del Gruppo Hera attraverso InRete. La risposta alle necessità del territorio avverrà sin dai prossimi mesi, a partire dall’avvio delle attività di InRete propedeutiche alla riqualificazione dell’Osservanza, e si estenderà poi a tutto il centro storico di Imola con la realizzazione di 19 cabine secondarie che consentiranno il potenziamento della rete di distribuzione elettrica. Il piano di potenziamento si completerà nelle annualità successive con due cabine primarie in aggiunta alle quattro già esistenti.

"Il protocollo energetico territoriale costituisce un accordo pluriennale che avvicina ancora di più il Gruppo Hera alle necessità dei cittadini e delle comunità servite – afferma Federico Bronzini, amministratore delegato di InRete – in linea con la generazione di valore condiviso e con gli obiettivi di transizione energetica. Questa collaborazione ha determinato non solo un ingente investimento di InRete sul territorio imolese, ma ha anche costituito un innovativo modello collaborativo di dialogo tra il Gruppo Hera e il territorio, funzionale alla programmazione prospettica delle esigenze territoriali e delle infrastrutture energetiche in un quadro unico di sviluppo".

Soddisfatto dell’intesa è anche il sindaco Marco Panieri, secondo il quale l’investimento in questione "indica una visione" e consente agli enti locali come il Comune di "essere pronti anticipando il futuro alla luce del crescente fabbisogno energetico e alla necessità di adeguare le nostre infrastrutture. Questo risultato – conclude il sindaco Panieri – contribuisce davvero, già oggi, all’Imola del 2030: una città sostenibile, sicura, dotata dei servizi di cui ha bisogno e adeguata alle esigenze che avrà".

Secondo Fabio Bacchilega, presidente del Con.Ami, il protocollo energetico territoriale delinea invece una "nuova modalità di collaborazione e sviluppo coordinato capace di accomunare più portatori d’interesse focalizzati, attraverso la propria operatività quotidiana, a rispondere in modo tempestivo alle mutate esigenze della collettività. La modalità più efficace – conclude Bacchilega – per tarare al meglio gli investimenti e progettare un futuro che, per quanto riguarda il comparto energetico, è già di stretta attualità tanto nel tessuto sociale quanto in quello produttivo dell’area di riferimento".