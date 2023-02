Fisco, flat tax, bonus Confartigianato fa il punto

Circa una trentina, tra imprenditori e liberi professionisti, hanno partecipato al secondo incontro di approfondimento organizzato da Confartigianato Bologna Metropolitana alla scoperta delle novità della Finanziaria 2023, nella location del Golf Club di Castel San Pietro. A fare gli onori di casa Luca Pancaldi, responsabile della sede castellana di Confartigianato. A seguire è intervenuta Barbara Mingotti, consulente paga di Assimprese, che è entrata nel merito della normativa, per la parte che riguarda il lavoro (buste paga, previdenza, ecc.). Stefania Corrado, commercialista consulente di Assimprese, ha poi affrontato i temi riguardanti la parte fiscale (flat tax, crediti di imposta, tributi, ecc.). Infine Luca Pancaldi ha fatto il punto sulla situazione dei bonus edilizi e ha presentato un focus sulle criptovalute, tema che è stato regolamentato, limitatamente agli aspetti fiscali, proprio in questa legge di bilancio, prevedendo la tassazione delle ‘cripto-attività’, introducendo, quindi, una nuova categoria di ‘redditi diversi’.

"La folta presenza anche a questo secondo incontro dimostra l’importanza di questi approfondimenti, accolti con favore dai nostri imprenditori – afferma Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana –. Veniamo da anni difficili e anche in questi mesi non sono mancate le preoccupazioni, quindi essere aggiornati sulle novità introdotte dalla legge di bilancio e sulle eventuali opportunità che presenta a livello di normativa del lavoro, fiscale e del credito è fondamentale per la continuità delle attività".

"Nello stesso tempo – prosegue Renzi – queste iniziative sono un momento di incontro, di partecipazione e, perché no, di convivialità, valore aggiunto alla normale attività di servizio che svolgiamo continuamente". Prosegue così questo viaggio itinerante che sta toccando tutti i territori dell’area metropolitana di Bologna: "Vogliamo farci trovare sempre pronti per affrontare assieme le prossime sfide", conclude Renzi.