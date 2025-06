Il fiume Santerno, cantiere da 5,5 milioni. La giunta approva il maxi-piano dei lavori

Imola, 27 giugno 2025 – Sono stati approvati dalla giunta comunale di Imola i progetti esecutivi per la messa in sicurezza dell’alveo del fiume Santerno. Al via ci sono una serie di interventi per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro nell’area urbana. Un programma finanziato nell’ambito del Pnrr con fondi assegnati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post-alluvione del 2023 per un totale di circa 8,5 milioni. Conti alla mano, si tratta del più grande progetto di mitigazione e messa in sicurezza della città degli ultimi decenni per quanto riguarda il Santerno. I lavori riguardano il tratto urbano del fiume compreso tra il ponte di viale Dante e quello della ferrovia in via Pisacane. L’obiettivo? Ridurre il rischio idraulico in una zona densamente abitata e già colpita dagli eventi alluvionali di maggio e novembre 2023. Nel dettaglio, il progetto comprende alcune opere principali: dalla risagomatura dell’alveo del fiume per migliorare la capacità di deflusso in caso di piena, alla realizzazione di difese spondali in pietrame nei tratti più soggetti a erosione. Ma anche la sistemazione ed il rinforzo dei tratti critici in continuità con il rifacimento del muro perimetrale dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari (cantiere già in corso, ndr) e le lavorazioni di compensazione ambientale tra cui spiccano nuove alberature, opere di ingegneria naturalistica e il potenziamento del Parco Fluviale.

Non solo. Sarà elaborato, infatti, un Piano di Gestione delle Terre per il riutilizzo controllato del materiale e sono stati fatti studi sulle condizioni di piena con periodi di ritorno di 30, 50, 100 e 200 anni. Il valore dei lavori, inclusi oneri per la sicurezza, supera i 3,2 milioni di euro mentre la restante parte è destinata a spese tecniche, indagini, imprevisti e altri oneri accessori, secondo la normativa vigente.

Capitolo tempistiche. Due le fasi funzionali pianificate, nel rispetto delle scadenze previste dal Pnrr e incluse nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027, con l’avvio fissato entro il prossimo 30 giugno. “Il nostro obiettivo era quello di arrivare al cantiere il prima possibile – ammette il sindaco Marco Panieri –. Parliamo di un piano con interventi particolarmente complessi e molto attesi dai cittadini. Grazie ad Area Blu, che ha svolto la funzione di stazione appaltante in questa fase, e agli altri enti coinvolti nelle procedure”. E ancora: “I lavori proseguono con il minor aggravio possibile sulla città, sulla viabilità della zona e sulle attività del circuito – continua –. Rispetto all’alluvione del 2014, che già aveva evidenziato degli elementi e su cui si erano svolti gli studi, stavolta ci siamo. È un piano che mette in sicurezza la città nel suo complesso”. Con una certezza: “Un tassello inserito in un cammino più ampio che include anche l’installazione delle nuove valvole clapet in via Graziadei e altre azioni in corso sul torrente Sillaro – conclude Panieri –. L’impegno già assunto, e che rappresenta la conclusione di questo percorso, è la realizzazione della cassa di espansione a San Prospero, come già prevista con due aree da 5 milioni di metri cubi”.