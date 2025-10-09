Fiume Santerno e sicurezza, c’è l’incontro

È in programma questa sera alle 20,30, nella Sala Bcc Città e Cultura (via Emilia, 210), l’incontro pubblico di presentazione del progetto di riduzione del rischio idraulico e messa in sicurezza delle aree urbane adiacenti al fiume Santerno dal ponte Tosa al ponte ferrovia.

Nell’ambito dell’incontro verranno illustrate tutte le fasi di analisi ed elaborazione che hanno portato al progetto in corso di realizzazione, sia dal punto di vista della sicurezza idraulica, con lo scavo di circa 190mila metri cubi di terra nell’area golenale del fiume Santerno, che dal punto di vista paesaggistico, con la messa a dimora di nuove alberature al posto di quelle che devono essere tagliate in quanto ubicate nelle aree di scavo. Sarà presentato anche l’intervento di realizzazione delle valvole clapet, anch’esso in corso di realizzazione. Alla presentazione pubblica, organizzata dal Comune, saranno presenti i progettisti incaricati dei diversi ambiti del progetto.

L’intero progetto di messa in sicurezza del tratto urbano del Lungofiume prevede un investimento totale di 8,5 milioni di euro, finanziati dallo Stato nell’ambito della ricostruzione post alluvione tramite fondi del Pnrr. Il termine dei lavori è fissato per metà 2026, in linea con le scadenze previste dai finanziamenti europei. Si tratta del più importante progetto realizzato negli ultimi decenni per la sicurezza rispetto al fiume Santerno in città. Tra le principali attività previste: la risagomatura dell’alveo per migliorare il deflusso delle acque in caso di piena; la realizzazione di difese spondali in pietrame nei punti più soggetti a erosione; la sistemazione e il rinforzo di tratti critici, in continuità con il rifacimento del muro dell’autodromo; interventi di compensazione ambientale, come nuove piantumazioni, opere di ingegneria naturalistica e il potenziamento del parco fluviale.