Flay Logistics compie 20 anni: "Fare impresa è una responsabilità"

Flay Logistics, azienda del Gruppo Transpack, tra le principali realtà italiane nella logistica aziendale integrata con sede principale a Imola, ha festeggiato il suo ventesimo compleanno alle Cantine Zuffa (in via Sellustra, 9) ieri. Nella mattinata è stata sottolineata l’importanza dell’aiuto di Transpack che, grazie alle proprie conoscenze, ottimizza le fasi operative e il movimento delle merci. Flay Logistics si occupa invece dell’intero ciclo logistico, dall’organizzazione in stabilimento alla spedizione a destino. Durante l’incontro è stato ripercorso il cammino ventennale caratterizzato da crescita costante, innovazione tecnologica attraverso applicazioni come Tpk Eye e attenzione alla sostenibilità dell’attività. Oltre alle pratiche per rispettare l’ambiente, quest’anno anche investimenti concreti per ridurre l’impatto operativo. Tra i principali traguardi dell’azienda, c’è poi la capacità di sviluppare soluzioni ad hoc per clienti di settori industriali differenti. Erano presenti all’evento il presidente del Gruppo Transpack Nico Pittarello, il direttore generale e il direttore operations di Flay Spa Graziano Ciprian e Marco Cavazzuti, e il presidente di Grateful Foundation e managing partner di Grateful Sphere Oscar Montigny. Sono intervenuti anche il primo cittadino imolese Marco Panieri e il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi.

"Abbiamo organizzato questo evento per celebrare un percorso che rappresenta non solo il risultato dell’impegno dei nostri collaboratori – ha raccontato il presidente Pittarello –, ma anche la fiducia dei clienti e il contributo di tutte le persone che l’hanno reso possibile. Oggi, fare impresa significa assumersi la responsabilità di guardare al futuro con coraggio, mettendo al centro valori imprescindibili come la sostenibilità, l’innovazione e, soprattutto, le persone: il vero cuore pulsante di ogni crescita e di ogni successo".

Aleksandra Arandelovic