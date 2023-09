Florio Baroncini, addio a Fratelli d’Italia "Fondo un movimento con vista sul 2024"

Addio a Fratelli d’Italia e fondazione di un nuovo comitato. Florio Baroncini, già presidente del circolo locale esce dal partito e costituisce il "Movimento Popolare per Castello", che mira a sfociare in lista civica alle prossime comunali 2024. L’addio a FdI, spiega Baroncini in una lettera inviata all’Onorevole Galeazzo Bignami, al senatore Marco Lisei e ai coordinatori locali, Diego Baccilieri e Nicolas Vacchi, è giunto "dopo una telefonata con Bignami nel corso della quale ho avuto conferma della sospensione del regolamento statuario riguardo l’esecuzione del congresso da me richiesto per l’elezione delle nuove cariche del circolo (…)". Contestualmente, dettaglia Baroncini, "venivo verbalmente sollevato dall’incarico assegnato a me e al direttivo di cui ero presidente". E denuncia, "nei decenni di militanza nel centrodestra, ingerenze sulle politiche del nostro territorio". Baroncini insomma col neonato comitato mira a smarcarsi "dalle decisioni che arrivano ‘dall’alto’, non è quello che il nostro comune e i nostri cittadini meritano".

Il ‘Movimento Popolare per Castello’ si pone come intenti quello di "costruire un progetto civico, redigere un programma e individuare le persone competenti, candidato sindaco compreso, da presentare al voto del popolo castellano alle amministrative del 2024 attraverso un percorso aperto a tutti coloro che condividono le nostre idee e i nostri progetti per Castel San Pietro Terme", oltre, come rimarcato anche in precedenza, a "difendere sempre e comunque col nostro agire l’autonomia di Castel San Pietro Terme e del suo popolo da ogni ingerenza esterna che non persegue il bene del nostro comune e dei nostri cittadini".

c. b.