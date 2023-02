Foibe, una ferita aperta Video in Aula e cerimonia

Saranno due le iniziative con le quali il Comune celebrerà il 10 febbraio ‘Giorno del Ricordo’, ricorrenza istituita in Italia con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra".

Domani, a partire dalle 16.30 si svolgerà Consiglio comunale, che nella sua prima parte sarà dedicato a celebrare il ‘Giorno del Ricordo’. I lavori saranno aperti dall’intervento del sindaco Marco Panieri, seguito da quelli del presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, e del vicepresidente dell’Aula di piazza Matteotti, Nicolas Vacchi. Verrà poi proiettato il video ‘Foibe e Giorno del Ricordo’, seguito dagli interventi dei gruppi consiliari e da quello degli studenti della scuola secondaria di primo grado (ex media) Luigi Orsini. Al termine di questa prima parte, il Consiglio comunale proseguirà i propri lavori in seduta ordinaria.

Venerdì 10 febbraio alle 9.30, nell’area verde intitolata ai ‘Martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata’ (ex Limonaia), si svolgerà poi la cerimonia a ricordo, con il sindaco Panieri che deporrà una corona alla lapide posta in loro memoria, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni d’arma.

Al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale tra l’8 settembre 1943, data dell’annuncio dell’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile, e il 10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia. La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia.