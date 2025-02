Folla al Carnevale, premiati i bambini

Grande partecipazione e divertimento di bambini e famiglie alla festa di Carnevale nel pomeriggio nel centro storico di Castel San Pietro, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di Pro Loco, dei commercianti del centro storico e di tante associazioni e gruppi del territorio.

Ben 143 le maschere in gara, tutte molto belle, tanto da rendere particolarmente difficile il lavoro della giuria che aveva il compito di scegliere le prime tre maschere classificate in ciascuna delle tre categorie previste, alle quali la sindaca Francesca Marchetti e gli assessori comunali hanno consegnato i premi offerti dai commercianti, affiancati da Giorgia Bottazzi, storica speaker della manifestazione.

Nella categoria “Maschera Singola” ha vinto Alessandro mascherato da “Indiano”, con frecce, arco e faretra costruiti a mano; al 2° posto Samuel travestito da “Pompiere” con tanto di mezzo costruito a mano utilizzando materiali di riciclo e al 3° Valerio che ha impersonato “Arlecchino”, maschera della tradizione. Nella categoria “Maschera Baby” si è aggiudicato il 1° posto Lyam con un costume da “Fantasmino”, artigianale e creativo, al 2° è arrivata Isabel mascherata da “Nemo”, premiata per la simpatia, e al 3° Tangib che interpretava il “Pirata”, entrando perfettamente nel personaggio. Nella categoria “Gruppo” il 1° premio è andato alla famiglia Zanardi in versione “Famiglia Api”, con travestimento curato nei particolari e alveare fatto a mano; il 2° a Gregorio con “Tortellini in brodo”, premiato per la scelta originale ispirata alla tradizione culinaria, e il 3° a Viola con “Sgambillo e Pigidoro ci mangiano”, ovvero le maschere castellane con note caramelle fedelmente riprodotte.