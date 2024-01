Folla alla Rocca per i fuochi. In 12mila allo spettacolo

Grande successo per i due eventi che hanno caratterizzato la serata di San Silvestro, promossi dal Comune: lo spettacolo pirotecnico-multimediale alla Rocca sforzesca, e il balletto Lo Schiaccianoci, al teatro comunale.

Tantissima gente, si stima circa 12 mila persone, di tutte le età, con famiglie intere, hanno assistito allo spettacolo pirotecnico-multimediale andato in scena ieri sera alla Rocca sforzesca, per dare il benvenuto al nuovo anno. Ricordiamo che l’ultima edizione di questo spettacolo in Rocca si è svolta nel 2019. A precedere la magia di fuochi, luci e musica è stato il pre-show con Paolino Vocalist e Max Vasselli. Seguito, prima della mezzanotte e dell’avvio dei fuochi, dal saluto portato dal sindaco Marco Panieri, a nome dell’Amministrazione comunale. Dopo avere ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per consentire lo spettacolo in rocca, il sindaco Panieri ha sottolineato come "questo appuntamento sia stato una bella occasione per ritrovarsi assieme".

"Il suo ritorno – spiega Panieri – segna la volontà da parte dell’Amministrazione di recuperare momenti di socialità e gioia condivisa, in particolare rivolti alle famiglie e ai giovani. Chiudiamo un anno difficile, ma proprio il ritrovarsi e stare insieme come comunità ci dà la forza per guardare al nuovo anno con fiducia. L’augurio rivolto a tutti è quello di salute, felicità e di raggiungere i traguardi prefissati. Con l’auspicio che cessino le guerre, in nome della pace e che si diffonda sempre più la cultura del rispetto reciproco, dell’amore e dell’inclusività fra le persone, a partire dai giovani, dicendo basta alla violenza sulle donne".

Non a caso lo spettacolo pirotecnico-multimediale alla Rocca sforzesca si intitolava Dream, un sogno di pace e ha voluto essere un inno alla pace tra i popoli e di condanna della guerra, illuminando l’architettura della Rocca e il passaggio dalla fine del 2023 all’inizio dell’anno nuovo con una suggestione di fuochi di artificio, colori e musica. A scandire l’evolversi dello spettacolo, insieme a citazioni, anche brani iconici, da Woman, di John Lennon a Moonlight Shadow di Mike Oldfield a Nothing Compares 2 U, cantata da Sinéad O’Connor.

Teatro pieno anche per il balletto ’Lo schiaccianoci’ interpretato dal corpo di ballo del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania.

Sold out anche in ristoranti e locali dove centinaia di cittadini si sono ritrovati per dare il benvenuto al 2024.