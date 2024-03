Folla alla Sagra del Raviolo : "Siamo tornati agli anni d’oro"

Un successo che profuma d’antico quello dell’edizione numero 99 della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese. Complice la splendida domenica di sole, sono state tantissime le persone che hanno riempito ogni angolo di piazza Cavalli per assistere ai celebri lanci dei biscotti ripieni di mostarda dalla Torre dell’Orologio. "La clemenza del meteo ha fatto la differenza – spiega Roberto Alpi al timone dell’evento insieme all’amministrazione comunale –. Era da tempo che non registravano afflussi di questo genere. Un colpo d’occhio che ci ha riportato indietro nel tempo agli anni d’oro della sagra". Tutto è filato via a meraviglia: "Dalla ‘Notte prima del Raviolo’, a conferma del felice abbinamento tra cibo e musica con tanti giovani che si sono dati appuntamento nel centro del paese, al ‘Raviolo Trail’ che ha calamitato centinaia di atleti e camminatori in vallata –afferma Alpi –. Numeri altissimi anche per lo stand gastronomico con le scorte praticamente esaurite. Poi il fascino dello spettacolo de ‘iBigBand’ e l’attesa per i lanci dei biscotti in piazza". Una tradizione che, all’alba del suo primo secolo di vita, appare in straordinaria salute: "Merito dei tanti volontari al lavoro per giorni per la riuscita della festa – aggiunge Alpi –. Alcuni di loro, in servizio nell’area parcheggi in prossimità dell’ingresso dell’abitato, non hanno avuto nemmeno la possibilità di godere di questo trionfo. Ma vanno ringraziate tutte le persone, almeno una cinquantina, che gravitano attorno alle logistiche organizzative". Pollice in alto anche per i ravioli ripieni di cioccolato per la gioia dei più piccoli, le giostre, le bancarelle e i sedici banchetti degli hobbisti presi d’assalto. Tanti visitatori anche alla mostra ‘L’arte del ferro battuto’ di Alvaro Ricci Lucchi nella sala consiliare del municipio.

Mattia Grandi