Folla in festa abbraccia di nuovo i Re Magi

I Re Magi hanno fatto il loro ingresso in piazza Zotti, nel cuore del borgo di Dozza, poco dopo le 15.30. Ad accoglierli una folla festante. Il corteo in costume del giorno dell’Epifania nel paese dai muri dipinti, giunto alla sua 33ª edizione, ha riportato indietro le lancette dell’orologio del tempo. Per la gioia di grandi e piccini. Rotto il sortilegio pandemico, e rivisitate le logistiche con gran parte delle scene rievocative concentrate nei pressi del municipio, la comunità parrocchiale dozzese ha fatto di nuovo centro.

Premesse subito al posto giusto con tanta gente a salutare l’avvio della carovana dal piazzale della chiesa di San Lorenzo in Piscerano. La direttrice verso l’abitato collinare, il passaggio davanti alla Rocca e la breve discesa per raggiungere il loggiato del comune per la prima sosta. Poi l’abbraccio della piazza gremita e la musica del Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese alternata alle voci del coro Ménein. E mentre la Sacra Famiglia, con un Gesù in fasce di appena quattro mesi, saliva sul palco impreziosito dalla capanna di Betlemme, re Erode conquistava il terrazzo del municipio. Oltre venti attori, figuranti di ogni età e un Gesù bambino di appena 4 mesi. Tra i Magi anche l’assessore dozzese Davide Strazzari.

Al termine della parte recitata la benedizione del parroco don Marco Renzi e le parole del sindaco Luca Albertazzi: "È splendido rivedere tante persone a fare da cornice ad uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla nostra comunità – ha detto –. Un ringraziamento a tutti i protagonisti di questa rievocazione per l’impegno, la dedizione e la volontà di alimentare sotto lo stesso cielo tradizione e religiosità".

Una soddisfazione condivisa dall’intera comunità parrocchiale del territorio, autentico motore trainante dell’iniziativa, e dal Circolo Culturale Sabbioso. Al termine della rappresentazione i Re Magi hanno distribuito calze con dolciumi a tutti i bambini e vin brulè agli adulti.