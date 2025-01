Fondazione Ant, oltre 170 famiglie assistite nel circondario

Più di 170 famiglie assistite nel circondario, con cure gratuite portate al domicilio di 46 pazienti ogni giorno e a fronte di 80 nuove richieste di assistenza per il solo periodo gennaio-dicembre. È stato un altro anno intenso, quello da poco trascorso, per Fondazione Ant – Associazione nazionale tumori. Anche nel 2024, come accade ormai da diverso tempo, la compagine porta avanti infatti "solide ed efficaci collaborazioni" con diversi importanti attori istituzionali della città; in particolare Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

"Nel dettaglio, da ormai quattro anni la città destina regolarmente un generoso finanziamento a sostegno dei programmi di supporto psicologico che Ant garantisce ai suoi pazienti – spiegano dall’associazione –. In perfetta continuità, sul fronte di un’assistenza psiconcologica che Ant estende fin dalla sua attivazione anche ai caregiver delle persone malate che segue, con quanto la Fondazione Cassa di Risparmio fa in tema di sostegni all’assistenza domiciliare oncologica propriamente detta".

Queste risorse, nel concreto, finiscono nelle disponibilità della delegazione Ant Imola, che ha il compito di coordinarne l’utilizzo sul territorio, mettendo i medici specialisti, gli infermieri e gli psicologi dell’équipe imolese nella condizione di portare aiuto quotidiano, anno dopo anno, a sempre più famiglie messe alla prova da una diagnosi di neoplasia.

Come accennato all’inizio, secondo i dati aggiornati a dicembre 2024, infatti, nei comuni facenti capo al territorio della Ausl di Imola Ant ha assistito gratuitamente 171 nuclei familiari con un proprio congiunto affetto da tumore. Portando cure gratuite al domicilio di 46 pazienti ogni giorno e a fronte di 80 nuove richieste di assistenza per il solo periodo gennaio-dicembre. Del totale dei pazienti assistiti, ben 18 sono stati seguiti psicologicamente: 13 pazienti, quattro caregiver e un familiare seguito per l’elaborazione del lutto.