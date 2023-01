Fondazione Cassa di Risparmio, catalogo online

È online sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola il catalogo delle collezioni raccolte negli anni da Palazzo Sersanti. Un lavoro di condivisione e valorizzazione dovuto per una realtà come quella della Fondazione che impegna una parte importante dei suoi sforzi all’interno del complesso sistema dei beni artistici e culturali locali.

Dipinti, oggetti, sculture, stampe, arredi, fotografie, monete, libri, manoscritti e archivi costituiscono un ‘corpus artistico’ di indubbio valore e pregio: la collezione presentata, nella sua eterogeneità, ha il valore di mantenere viva l’attenzione rispetto al recupero e alla valorizzazione della memoria, della storia e delle tradizioni locali tanto artistiche quanto artigianali.

Il catalogo è così suddiviso: quadreria e disegni (oltre settecento); sculture (una trentina di opere differenti per tipologia, materiali ed epoca); artigianato (dagli arredamenti d’epoca a oggetti singoli come la campana trecentesca fusa a Imola dal Maestro Toscolus o il violino realizzato dal liutaio Primo Contavalli); ceramiche e maioliche (a quelle imolesi del ‘700 si uniscono lavori di artisti locali e produzioni della Cooperativa Ceramica); numismatica (oltre trecento monete); fotografia (una raccolta di immagini in via di catalogazione e scansione che conta oltre 40mila fototipi).