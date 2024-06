Fondazione, ecco il cda. Primo giorno di lavoro, in sella la presidente Poli

Primo giorno di lavoro per il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Eletto a marzo dal Consiglio generale, il board di Palazzo Sersanti si è insediato ufficialmente ieri pomeriggio. Oltre alla presidente Silvia Poli (52 anni, amministratrice delegata di Imola Legno), ne fanno parte il suo vice Alessandro Pavanello (avvocato); Claudia Gasperini (presidente della Casa di accoglienza Anna Guglielmi di Montecatone); Gian Maria Ghetti (dirigente scolastico dell’istituto Scarabelli Ghini); Carlo Alberto Gollini (presidente della cooperativa Giovani rilegatori e co-presidente dell’Alleanza delle cooperative di Imola); Domenico Olivieri (ex presidente di Sacmi, Legacoop Imola e Area Blu); Ivana Topi (imprenditrice, già nel precedente Cda). Filippo Tellarini (riconfermato) è invece stato nominato presidente del Collegio dei revisori del quale fanno parte anche Carla Gatti (riconfermata) e Roberta Magrini.

Entrato in carica nel 2020, il vecchio Consiglio di amministrazione era arrivato a fine mandato nelle scorse settimane. Assieme al presidente Rodolfo Ortolani (subentrato a Fabio Bacchilega), e ai consiglieri Elisabetta Baldazzi, Evaristo Campomori, Fabio Gardenghi, Marilena Monti e Ivana Topi, nel gruppo c’era in qualità di vicepresidente anche il compianto Raffaele Mazzanti, scomparso lo scorso aprile all’età di 70 anni.

In questi ultimi quattro anni, Palazzo Sersanti ha deliberato 11 milioni di erogazioni innescando un "effetto leva" attraverso il quale si sono liberati sul territorio 27,5 milioni.

"Abbiamo fatto quello che una Fondazione deve fare – aveva sintetizzato un paio di settimana fa l’ormai ex presidente Ortolani –. Durante il mandato, abbiamo affrontato complessità senza precedenti: la situazione in Ucraina che ha condizionato i mercati finanziari, poi l’inflazione e non meno importante l’impatto traumatico dell’alluvione".

Per quanto riguarda le erogazioni, 3,2 milioni di euro sono andati in questi quattro anni al mondo dell’educazione; 2,6 milioni al volontariato; 2,2 all’arte; 1,4 alla salute; 1,6 agli altri settori.

"Abbiamo voluto mantenere sostanzialmente equilibrato e costante l’intervento senza variazioni particolari – aveva proseguito il presidente della Fondazione –. E ora consegniamo un patrimonio maggiore di quello che abbiamo ereditato a inizio mandato. In questi quattro anni, l’obiettivo è sempre stato la crescita della reputazione della Fondazione. Se lo abbiamo raggiunto non lo so, ma di certo è sempre stata la stella polare cui fare riferimento".