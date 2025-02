Fondazione, entrano sette soci: "Così sosteniamo il territorio". E si riunisce la Consulta Giovani

Da un lato, l’elezione dei nuovi soci. Dall’altro, la prima riunione della neonata Consulta Giovani. Ultimi giorni di gennaio con un doppio importante appuntamento per la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta martedì sorso, sono stati eletti sette nuovi soci di Palazzo Sersanti che resteranno in carica per un mandato della durata di dieci anni. I nuovi membri dell’assemblea sono: Alessandro Curti (imprenditore), Massimo Mercelli (fondatore e direttore artistico di Emilia Romagna Festival), Luca Dal Pozzo (presidente di Confcooperative), Giorgio Grandi (direttore vendite Irce), Silvia Poli (commercialista, già presidente del Collegio dei revisori della Fondazione, omonima dell’attuale presidente di Palazzo Sersanti), Angela Gidaro (sovrintendente dell’Accademia incontri con il maestro e presidente del Rotary) e Roberta Trebbi (imprenditrice). Contestualmente, sono stati riconfermati per un secondo mandato i soci Fabrizio Miccoli, Elena Penazzi, Fausto Ravaldi, Dante Passarelli e Massimo Fabbri.

"Con queste nomine, la Fondazione rinnova il proprio impegno nella promozione e sostegno del territorio, valorizzando competenze e professionalità a supporto della propria missione statutaria", è il messaggio che arriva da Palazzo Sersanti.

Inoltre, mercoledì scorso si è riunita per la prima volta la nuova Consulta Giovani della Fondazione che da ora è ufficialmente operativa. La Consulta, composta da undici ragazze e ragazzi i provenienti da diversi ambiti, rappresenta un’importante occasione di partecipazione e innovazione all’interno della Fondazione. Ne fanno parte: Andrei Valentin; Matteo Martini; Alessia Benedetti; Nicola Merlini; Roy Chiluzzi; Elena Dazzani; Abril Muvumbi; Chiara Cavina; Matteo Rossi; Paola Lanzoni; Tommaso Beltrani.

"Siamo lieti di accogliere i nuovi membri dell’assemblea soci e di vedere partire la Consulta Giovani, che darà un contributo prezioso alla nostra attività – le parole di Silvia Poli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola –. Auguro a tutti i nuovi entrati un buon lavoro e un percorso ricco di soddisfazioni".

Nel 2024 sono stati 223 i progetti approvati da Palazzo Sersanti per un totale di quasi 2,5 milioni di euro di erogazioni. I tre settori che più hanno beneficiato dei sostegni sono stati, come da tradizione, ‘Educazione, istruzione e formazione’ (743.587 euro); ‘Arte, attività e beni culturali’ (555.618 euro); ‘Volontariato, filantropia e beneficenza’ (532.868). Per quanto riguarda il 2025, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha stanziato invece due milioni 760mila euro da erogare.