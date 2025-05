Fondazione, l’avanzo lordo sfiora i 4 milioni

Si chiude con un avanzo lordo di 3 milioni 895.801 euro il bilancio di esercizio 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Lo ha annunciato ieri Palazzo Sersanti dopo che, nei giorni scorsi, l’assemblea dei soci ha dato il via libera all’unanimità al documento contabile, successivamente approvato in via definitiva dal Consiglio generale della Fondazione. Si tratta di un risultato che, secondo i vertici di Palazzo Sersanti, "conferma la solidità patrimoniale dell’ente e ne consolida la capacità di sostenere, anche nei prossimi anni, le attività filantropiche e di promozione sociale, culturale ed economica a favore del territorio di riferimento".

Alla luce di quanto sopra, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola annuncia la volontà di proseguire, con "responsabilità e visione", il proprio impegno e la propria missione "a sostegno dello sviluppo e del benessere della comunità locale". In questo senso, va ricordato che a inizio anno Palazzo Sersanti ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni 760mila euro per il 2025. "La Fondazione le risorse le ha, ma mancano idee e una progettualità nuova – aveva avvertito a gennaio la presidente Silvia Poli (foto) –. Bisogna realizzare progetti che facciano la differenza. Ogni euro deve essere speso bene e avere una ricaduta evidente sul territorio". Lo scorso anno, a fronte di un totale erogazioni di quasi 2,5 milioni, sono stati 223 i progetti approvati da Palazzo Sersanti. I settori che più hanno beneficiato dei sostegni sono stati, come da tradizione, ‘Educazione, istruzione e formazione’ (743.587 euro); ‘Arte, attività e beni culturali’ (555.618 euro); ‘Volontariato, filantropia e beneficenza’ (532.868).