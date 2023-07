Fondazione, l’impegno per la sanità Nuovo strumento per l’ospedale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola dona all’Azienda Ausl di Imola un videocapillariscopio del valore di circa 20mila euro. Lo strumento è un microscopio ottico dotato di vari obiettivi e di una sorgente di luce fredda, completato da una telecamera ad alta risoluzione collegata a un monitor direttamente o tramite videoregistratore. "Una attrezzatura essenziale per il completamento dell’iter diagnostico di malattie reumatiche e metaboliche – spiega il dottor Massimo Menetti, responsabile dell’unità operativa complessa di Geriatria Ospedaliera e Territoriale –. Completa l’offerta di inquadramento diagnostico e di presa in carico delle citate patologie. In questo modo i cittadini non devono spostarsi in altre Aziende. La capillaroscopia è indicata come completamento degli accertamenti in ambito reumatologico ed angiologico. E’ la tecnica di elezione (che si decide di eseguire per ragioni di opportunità) per lo studio in “vivo“ del microcircolo, essendo una delle metodiche più efficaci per la diagnosi precoce di alcune patologie, come la sclerosi sistemica ed affezioni correlate, e fornisce un sostanziale contributo strumentale nella definizione ed inquadramento di alcune manifestazioni vasomotorie".

"E’ una donazione importante e di grande valore – spiega rea Rossi, direttore generale dell’Ausl – che ci permette di aumentare e a completare la nostra offerta. La Fondazione Cassa Risparmio è sempre molta attenta e sensibile alle nostre richieste e questa donazione conferma come la nostra azienda lavori con una prospettiva evolutiva e dinamica".

"Anche questo intervento – sottolinea Rodolfo Ortolani, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola – , che ha permesso l’acquisto di una strumentazione medicale destinata al nostro servizio sanitario, è considerato come un importante investimento. Un investimento nella salute e nel benessere della nostra comunità. La nostra donazione mira a migliorare l’offerta di servizi diagnostici e, con questo dispositivo, i nostri medici potranno fare una valutazione accurata e tempestiva oltre a garantire ai cittadini un accesso più agevole e una maggiore comodità nel ricevere prestazioni sanitarie di qualità senza dover recarsi altrove. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con noi per realizzare questo progetto e rinnoviamo il nostro impegno a favore della salute e del progresso di Imola".