Fondi a otto preziosi castagneti Un aiuto alle aziende agricole

Ci sono anche otto castagneti della vallata del Santerno, cinque a Castel del Rio e tre a Fontanelice, tra quelli beneficiari della concessione del contributo a fondo perduto finanziato dal Gal dell’Appennino Bolognese. Risorse stanziate per supportare i progetti aziendali di riqualificazione e valorizzazione dei castagneti da frutto, un patrimonio del territorio.

Una notizia che assomiglia ad un raggio di luce nel pieno del periodo più buio per la tipica coltivazione della collina imolese falcidiata dalle frane causate dal maltempo delle scorse settimane.

I contributi concessi ammontano a 168mila euro e rappresentano il 60% di una spesa ammissibile massima di 25mila euro per singolo intervento.

I progetti sostenuti prevedono l’acquisto di attrezzature per la gestione silvo-colturale del castagneto, macchine raccoglitrici, piccole cippatrici nonché opere di potatura straordinaria, di risanamento, pulizia e diradamento del frutteto.

Soddisfatto il presidente del Gal Tiberio Rabboni: "Si tratta del primo bando Gal per la castanicoltura bolognese e il secondo nel panorama dell’Emilia-Romagna – spiega –. Per dare al maggior numero di castanicoltori la possibilità di accedere a questi aiuti abbiamo introdotto nel bando la richiesta di una perizia tecnica in grado di attestare l’esistenza di un potenziale castagneto da frutto. Il numero di domande presentate – conclude Rabboni – e l’esito del bando ci dicono che la scelta è stata giusta e che potremo ripetere periodicamente l’iniziativa nel nostro territorio e in quello regionale".

