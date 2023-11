Fondi alle imprese che investono. Il sindaco: "Pronti 100mila euro"

Continua l’impegno dell’Amministrazione di Castel San Pietro a sostegno delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi presenti su tutto il territorio comunale. È stato infatti pubblicato un avviso pubblico che assegna contributi per interventi di riqualificazione e miglioramento per un ammontare complessivo di 100 mila euro. Le domande di contributo si possono presentare fino al 2 dicembre 2023. Devono essere redatte utilizzando il modello pubblicato on-line e inviate, con i relativi allegati, al Comune esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in forma di documento informatico non modificabile (pdf), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, oppure dal procuratore, all’indirizzo suap@pec.cspietro.it, indicando nell’oggetto del messaggio “Domanda avviso pubblico assegnazione contributi alle imprese – anno 2023”. "Era una priorità del mandato – sottolinea il sindaco Fausto Tinti – e proseguiamo con impegno sulla strada del sostegno delle imprese del territorio, protagoniste del benessere economico della comunità e soggetti a cui riconosciamo una importante funzione sociale e di servizio a beneficio dei residenti e dei turisti che sempre più numerosi visitano il Circondario imolese".

"Il piano di rilancio della città, inaugurato nel 2019, va avanti – prosegue il primo cittadino –. Dopo aver accompagnato i titolari delle attività anche nel pagamento delle bollette di luce e gas lo scorso anno, ora rilanciamo con un nuovo bando che, come già avvenuto in passato, faciliterà con contributi a fondo perduto coloro che vogliono riqualificare gli spazi in cui operano, aderendo al nostro progetto di rendere sempre più bella e fruibile la nostra Castello. Che, in questo mandato, ha visto anche la riqualificazione delle vie Mazzini e Cavour, asse principale del centro storico".

Possono fare domanda piccole e micro imprese di commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e artigianato di servizio alla persona, con sede operativa nel territorio comunale e con locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o privata gravata da pubblico passaggio. Dovranno essere attive e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, nel pieno dei loro diritti e non trovarsi in stato di liquidazionefallimento o essere soggette a procedure concorsuali. Il contributo, a fondo perduto, può riguardare le iniziative realizzate dal 1 gennaio e ultimate e fatturate entro la data del 31 dicembre. Il contributo non potrà superare i 10mila euro per ogni richiedente.