Fondi alle nuove imprese. Plafond di 75mila euro

Un contributo a fondo perduto fino a 20mila euro per ogni impresa, pari al massimo al 70 per cento delle spese ammissibili, a fronte però di un plafond limitato a 75mila euro. Il Comune ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi destinati all’avvio di nuove attività commerciali e artigianali nel centro storico. L’iniziativa, nelle intenzioni del Municipio, punta a "valorizzare il cuore cittadino, incentivando nuove imprese capaci di rilanciare il tessuto economico e sociale".

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti, interessate ad avviare una nuova unità locale nel centro storico. "Particolare attenzione sarà riservata a progetti che riutilizzano spazi commerciali sfitti da almeno sei mesi e promuovono eccellenze locali", fanno sapere dalla Giunta.

Le domande possono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando (fino al 18 marzo), esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it. La modulistica e l’avviso completo sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. Per informazioni, è possibile contattare il servizio Sviluppo economico del territorio al numero 0542 602389 o via email a matteo.sgubbi@comune.imola.bo.it.

"Il centro storico è il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo che racconta la nostra storia ma che deve continuare a evolversi come si evolve la società per restare vivo e attrattivo – commenta l’assessore al Centro storico e al Commercio, Pierangelo Raffini –. Con questo bando abbiamo voluto creare un’ulteriore opportunità concreta per chi ha il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, avviando nuove attività che possano contribuire a rilanciare il commercio e l’artigianato nel nostro centro. L’amministrazione comunale ha stanziato un fondo di 75mila euro, con contributi fino a 20mila euro per singola impresa, per sostenere l’avvio di attività innovative e capaci di valorizzare le eccellenze locali, sia sul piano commerciale, enogastronomico che artigianale. È un modo per trasformare le difficoltà degli spazi sfitti in occasioni di crescita, stimolando creatività, imprenditorialità giovanile e femminile, e adottando soluzioni moderne legate alla tecnologia".

Nelle parole di Raffini, "l’obiettivo è chiaro: insieme alle associazioni di categoria e alle imprese che aderiscono alla nostra visione, dare nuova linfa al centro storico – conclude l’assessore – mantenendolo un luogo di aggregazione, commercio e cultura".