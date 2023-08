Fondi alle scuole Risorse regionali a sostegno di progetti per bimbi di età diverse

Il municipio di Casalfiumanese potrà beneficiare dell’estensione della sperimentazione relativa al sostegno delle pluriclassi in area montana prevista dalla Regione. Già, perché alle latitudini casalesi è attiva da tempo, e con ottimi risultati, una pluriclasse nella frazione di Sassoleone. L’investimento complessivo degli uffici di viale Aldo Moro, con risorse dal Fondo Sociale Europeo Plus, supera gli 800mila euro per potenziare l’offerta didattica a garanzia di un’istruzione di qualità per tutti. L’impegno richiesto ai Comuni è quello di mettere in campo progetti innovativi per le pluriclassi delle scuole primarie per l’anno scolastico 2023-2024 a fronte di una serie di incentivi. Dai 3mila euro per ogni pluriclasse attivata, ai 5.500 euro da aggiungere per ciascun plesso scolastico coinvolto.

Una vera boccata di ossigeno a traino di uno spaccato piuttosto diffuso nei piccoli istituti appenninici, dove le aule composte da studenti di età diversa arginano i patemi delle poche iscrizioni. Un modo utile per certificare la bontà dell’offerta didattica e la continuità di servizi funzionali a disposizione di chi resta a vivere in montagna. O chi sceglie di trasferire la famiglia nelle alture della zona.

Tra le iniziative finanziabili ci sono l’ampliamento del tempo-scuola, la sperimentazione di modelli educativi per valorizzare le ricchezze culturali e ambientali del territorio e le spese di trasporto per favorire occasioni di confronto con gli studenti delle altre scuole. Una progettualità partita in forma sperimentale lo scorso anno con il coinvolgimento di 6 plessi e 12 pluriclassi delle province di Reggio Emilia e Forlì-Cesena. Ma che ora si apre ad una platea più nutrita di 61 comuni collinari e 124 pluriclassi.

"Una buona notizia perché fino ad oggi iniziative come il tempo-scuola e gli spostamenti fuori sede degli alunni per esperienze didattiche sono state garantite dagli sforzi del municipio – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli –. Uno strumento prezioso che arriva in un momento storico piuttosto delicato per i bilanci dei piccoli enti pubblici. A Sassoleone la pluriclasse è composta da 14 bambini". Non solo. "Il modello Sassoleone è da oltre un quarto di secolo un esempio virtuoso grazie al valore fondante del funzionale accorpamento di più fasce anagrafiche di allievi – aggiunge -. Non solo allievi in età da scuola primaria ma anche l’eccellenza del Servizio educativo prescolare da 0-6 anni".

E allora via libera alle idee che potranno coinvolgere anche professionalità aggiuntive. Qualche esempio? L’ampliamento del tempo-scuola con attività extra curriculari, che spaziano dall’educazione ambientale a quella civica, insieme a famiglie o realtà associative e produttive. Prevista pure la possibilità di scambio con alunni di pari età e la collaborazione con i diversi attori locali per riscoprire tradizioni e valorizzare il territorio in chiave di socialità anti-spopolamento.

Le domande andranno presentate entro il 20 dicembre al Settore educazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna.

m. g.