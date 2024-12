Fondi per 21 imprese del centro : "Crediamo nelle loro potenzialità"

Settantacinquemila euro divisi tra 21 realtà attive in centro storico che si impegnano a rinnovare i loro locali e a investire su macchinari, attrezzature e iniziative varie. Il Comune ha assegnato i contributi alle imprese previsti nell’ambito della legge regionale 41/97 e finanziato con il supporto della Città metropolitana di Bologna. L’obiettivo (ambizioso) è trasformare il cuore della città e le zone limitrofe in un "vero e proprio ‘centro commerciale naturale’, capace di attrarre residenti, turisti e nuove opportunità", sottolineano dal Municipio.

I contributi, concessi a fondo perduto, hanno premiato attività operanti nei settori del commercio, della somministrazione e dei servizi con stanziamenti da 7.500 a 577,50 euro. Grazie a questo programma, le imprese, se adempienti alle regole del bando, otterranno i contributi per sostenere i loro progetti di crescita. Tra i beneficiari spiccano realtà storiche del centro, ma anche nuove attività che si impegnano a valorizzare il territorio e a offrire servizi innovativi. "Il programma di sostegno economico – sottolineano dal Comune – non si limita all’assegnazione di fondi, ma si inserisce in una strategia più ampia di promozione e valorizzazione del centro storico.

Ecco, nel dettaglio, la lista dei beneficiari dei contributi: Emporio 51 Srl 7.500 euro; Mr Bruce 7.500 euro; Pà Malù 7mila euro; Caffè Bologna 7mila euro; Elio’s Café 7mila euro; Labor 7mila euro; Nero Caffè 5.983,23 euro; Ceroni Andrea 5.338,07; Editrice Il Nuovo Diario Messaggero 3.431,56 euro; La Lanterna 2.709,40 euro; Ferlini Ottica 2.325 euro; Café del grillo 2.030,50 euro; Joseph 1.937,50 euro; Virginia Alta Pasticceria 1.595,83 euro; Le origini Villa Caffè Pasticceria 1.310,08 euro; Osteria del teatro 1.269,16 euro; Chiaramonte Patrizia 968,77 euro; Effeci 934,01 euro; Verdarte 983,42 euro; Sabatini Erika 605 euro; Andalò Claudia 577,50 euro.

"Il centro storico di Imola non è solo un luogo fisico, ma un simbolo della nostra identità e della nostra comunità – sottolinea l’assessore Pierangelo Raffini –. Questo intervento rappresenta un segnale forte e concreto: crediamo nelle potenzialità delle nostre imprese e vogliamo che il cuore della nostra città torni a pulsare con energia e vitalità. Infatti abbiamo appena pubblicato un altro bando per altri 75mila euro che è un’opportunità concreta per chi ha il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, avviando nuove attività che possono contribuire a rilanciare il commercio e l’artigianato nel nostro centro. Invito chiunque abbia un progetto innovativo e sostenibile a cogliere questa occasione: insieme possiamo costruire un futuro più dinamico e inclusivo per la nostra città."