Fondi per i centri estivi Sì ad altre 100 famiglie E il Municipio sostiene le istanze dei disabili

Oltre 200mila euro dalla Regione, da dividere per tutto il circondario, e altri 100mila dal Comune destinati in particolare ai bambini disabili. A tanto ammonta lo sforzo economico, maggiore rispetto a quello dello scorso anno e destinato dunque a sostenere almeno sulla carta un più ampio numero di famiglie alle prese con i rincari, profuso dagli enti locali per calmierare le tariffe dei centri estivi pubblici e privati. Le risorse che la Regione destinerà al circondario per il 2023 sono pari a 216mila euro, vale a dire 32mila euro in più rispetto allo scorso anno. Dal canto suo il Municipio, che aumenterà da 77 a 100 euro settimanali le tariffe dei propri centri estivi per i bambini da tre a cinque anni, ha annunciato ieri tramite il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, che contribuirà ad aumentare il plafond per le famiglie con "almeno altri 100mila euro di risorse proprie", dedicate ai bambini disabili per "promuovere l’integrazione e la partecipazione alle attività". Le risorse stanziate dalla Regione sono destinate a finanziare i bonus per le famiglie con figli dai 3 ai 13 anni, quindi nati dal 2010 al 2020, che potranno contare su un contributo massimo di 300 euro a...