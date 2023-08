Fondi per i libri di testo Pubblicato il bando per medie e superiori

È stato pubblicato il bando per i contributi per i libri di testo degli studenti di medie e superiori. Per l’anno scolastico 20232024 sono destinatari del contributo gli iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado, di età di età non superiore a 24 anni, di famiglie che presentino un valore Isee che rientri in due fasce: fascia 1 Isee da 0 a 10.632,94 euro; fascia 2 Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro. Come prevede la Regione sui contributi agli studenti residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole in regione, è il Comune di residenza dello studente ad erogare i fondi. Gli studenti residenti a Imola che frequentino scuole in altra Regione possono richiedere il beneficio al Comune di Imola oppure al Comune in cui si trova la scuola frequentata, qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il “criterio della frequenza”; gli studenti non residenti in Emilia-Romagna ma che freqentino una scuola a Imola possono chiedere i fondi al Comune di Imola se la Regione in cui risiedono applica il “criterio della frequenza”, oppure, se per la condizione di pendolarismo, risultano esclusi da parte della Regione di residenza.

Le famiglie potranno presentare domanda dal 5 settembre ed entro le 18 del 26 ottobre 2023 solo on line collegandosi al link: https:scuola.er-go.it; qui, nella pagina di primo accesso, è disponibile una guida alla compilazione. L’accesso a Er.go scuola può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale Spid e la Cie o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per presentare la domanda online si potrà essere assistiti gratuitamente dai Centri di assistenza fiscale convenzionati con Er.Go (l’elenco aggiornato è sulla pagina di accesso all’applicativo https:scuola.er-go.it

Il contributo viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione per l’anno scolastico 20232024. La definizione degli importi sarà effettuata a consuntivo, in funzione delle effettive domande, sulla base delle risorse disponibili, per soddisfare integralmente le domande ammissibili nella fascia Isee 1 e valutare l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari. L’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta. Sarà il Comune ad assegnare i contributi dopo l’erogazione delle risorse da parte della Regione.