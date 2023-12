Fondi per la Vallata. Lavori in tre edifici per ridurre i consumi

Il progetto ‘La Vallata del Santerno. Insieme per la rigenerazione ambientale e sociale’, targato Nuovo Circondario Imolese, si è assicurato un trittico di interventi finanziati dalla Città metropolitana. Già, perché la riqualificazione energetica di tre edifici pubblici e storici della collina, il Palazzo Alidosi di Castel del Rio, la scuola Mengoni di Fontanelice e la Villa Manusardi di Casalfiumanese, ha conquistato il vertice della graduatoria tra i tanti elaborati presentati. Un contributo, pari ad oltre 459mila euro su un costo complessivo di 489mila, da abbinare a 30mila euro stanziati dai municipi in quote paritarie. Una strategia legata all’attuazione del Paesc approvato dall’unione circondariale e alle nuove linee guida del Pug.

Gli obiettivi? Diminuire le emissioni di anidride carbonica, ridurre i consumi energetici, valorizzare il patrimonio civile e incrementare il livello dei servizi erogati alla comunità. Opere integrate dall’acquisto di biciclette elettriche e di colonnine per la ricarica. A Villa Manusardi pronta l’installazione di un sistema di regolazione e controllo dell’impianto termico e la sostituzione degli infissi. Ma anche la posa di isolamento termico nel sottotetto ed il rifacimento dei cartongessi nelle aule del secondo piano. Prevista una riduzione dell’indice di prestazione energetica del 21% per un costo complessivo di più di 178mila euro in gran parte coperto dalla Città metropolitana (168mila). Alla scuola Mengoni di Fontanelice via libera fra l’altro alla sostituzione della caldaia con una a condensazione, all’installazione di un sistema di regolazione e controllo dell’impianto termico. Risparmio energetico pari a 82,59 kWhmq anno con abbattimento dei costi pari al 28%. La spesa? Oltre 119mila euro ma 109mila in arrivo dal capoluogo. Relamping e nuove luci a led per Palazzo Alidosi a Castel del Rio. Un’azione da 191mila euro quasi per intero finanziata dall’ente felsineo (181mila). Risparmio annuo del 68.9% e riduzione significativa delle emissioni di anidride carbonica. "Una grande opportunità per favorire interventi in quelle aree del territorio che hanno indici di fragilità più elevati – spiega Marco Panieri, presidente del Circondario -. I progetti riguardano tre edifici storici e di alto valore simbolico. Uno stimolo utile a favorire lavori in ambito privato sul territorio in linea con il Paesc ed il Pug circondariali". Per Beatrice Poli, delegata dell’unione per la vallata: "Valorizzato lo spirito unitario della collina e del Circondario – aggiunge -. Il finanziamento non prevede solo interventi a carattere energetico ma una serie di azioni concrete per valorizzare turismo lento, mobilità sostenibile e confronto tra i principali fruitori degli immobili".

Mattia Grandi