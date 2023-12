Fondi per l’affitto a rischio. L’assessora Spadoni:: "Tagliati dal governo"

Il contributo comunale per il pagamento dell’affitto rischia un drastico ridimensionamento nel 2024, se da Roma non arriveranno risorse ad hoc. A lanciare l’allarme è l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni.

"Tutti i fondi sono stati tagliati dalla Manovra – sottolinea Spadoni in commissione Bilancio –. Speriamo che il Governo rinsavisca. È una riflessione che dobbiamo fare in modo concreto, perché il nostro bando affitti, che ha trovato soddisfazione sul territorio con finanziamento pari a 1 milione e 440mila euro, quest’anno non potrà trovare una risposta". E questo perché, è sempre il ragionamento dell’assessora al Welfare, "quei soldi lì non sono stati messi nella parte corrispondente dallo Stato. La Regione – prosegue Spadoni – ha già stanziato 240mila euro a copertura delle graduatorie del 2022, mentre per il 2023 vedremo. Ma manca la fetta sostanziale dello Stato. Lo dico perché le politiche, oltre che con le idee, si fanno soprattutto con i soldi".

Per riguarda le politiche abitative, e in particolare alle azioni in merito all’Erp – Edilizia residenziale pubblica, "continueremo quello che stiamo facendo", riferisce l’assessora in Aula. E cioè, innanzitutto il recupero delle morosità. "Per quello che si può fare – argomenta Spadoni – sempre in collegamento tra Asp, Acer e Comune perché ognuno di questi soggetti ha una visione del nucleo familiare interessato". In altre parole, "continueremo aiutando le persone a soddisfare i loro debiti – prosegue – nel rispetto da parte nostra della situazione che stanno vivendo, ma nella consapevolezza che bisogna essere tutti responsabili della vita della propria comunità".

Un altro dei punti all’ordine del giorno è lo studio di fattibilità sul ‘Patto per la casa’. "La Regione ha stanziato due milioni lo scorso anno affinché mettessimo a punto un progetto – riferisce Spadoni –. In collaborazione con il terzo settore o direttamente, l’ente pubblico deve mettere a disposizione immobili ad affitti calmierati che possano soddisfare le esigenze di quelle famiglie che una volta erano di fascia media, ma che adesso purtroppo sono ricadute nella povertà o nel medio-basso".

Si tratta in particolare, secondo quanto riferito dalla titolare della Welfare, dei nuclei monoreddito. "Una famiglia che una volta aveva un solo stipendio di 1.800 euro era considerata ben collocata – osserva Spadoni –, mentre adesso è sulla soglia della povertà. E quindi potrebbe abitare un immobile ad affitto calmierato, che arriva attorno ai livelli del cosiddetto Ers (Edilizia residenziale sociale, ndr)".

Infine, sempre sul fronte delle politiche abitative, c’è da registrare l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione (con i fondi del Pnrr) del patrimonio Erp – Edilizia residenziale popolare. "Continuano quelli in via Galilei e Callegherie, mentre le operazioni in via Puccini sono già arrivate al termine – conclude Spadoni –. Quelle in via Calleghierie (in centro storico, ndr) si concluderanno probabilmente nel 2024 e questi nuovi alloggi, ripristinati in modo sostanziale, verranno messi a disposizione di quella graduatoria Erp approvata a luglio che dimostra un aumento delle richieste delle cosiddette ‘abitazioni popolari’. Un aumento che ci deve far pensare alle difficoltà sociali che sta attraversando il nostro territorio e l’intero Paese. E che non vengono ascoltate dalle politiche del governo nazionale".

Enrico Agnessi