Fondi Pnrr, così il Comune scrive il futuro

Quando l’unione fa la forza. E’ stato davvero positivo il bilancio del 2022 del municipio di Casalfiumanese. Il paese della vallata si è confermato, infatti, tra gli enti più attivi per quanto riguarda la capacità di intercettare i fondi Pnrr. "Risorse sempre più preziose, così come i finanziamenti in arrivo dallo Stato e dalla Regione, per allestire una programmazione di interventi funzionali sul territorio – spiega la sindaca Beatrice Poli –. Viviamo in un periodo complesso a causa dei rincari energetici e degli aumenti vertiginosi dei costi delle materie prime. L’opportunità del Pnrr si è rivelata un passaggio vincolante per pianificare quante più opere possibili e plasmare al meglio il futuro dei servizi dedicati alla comunità". Ma sono stati mesi di duro lavoro negli uffici di piazza Cavalli. "Dai dipendenti agli amministratori, ognuno ha dato il 200% per sopperire alle difficoltà strutturali che limitano l’azione dei piccoli comuni – continua –. Abbiamo fatto tesoro delle singole competenze con un mirato gioco di squadra. Soluzione inevitabile al cospetto di pratiche burocratiche piuttosto complicate e con marginalità di errore azzerata".

I risultati hanno strizzato l’occhio alla giunta di Casalfiumanese. Basta scorrere l’elenco ricognitivo dei fondi intercettati. La parte del leone l’ha recitata il nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni che sorgerà in prossimità di via Pineta. Più di 2.6milioni di euro per realizzare asilo nido e scuola materna. Una progettualità premiata anche dal Ministero dell’Interno che stanzierà oltre 220mila euro per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza. Ma non è tutto. Pronti altri 1.4milioni di euro per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, patrimonio gestito da Acer, nello stabile al civico 17 di via Viara. Per non parlare dei 998mila euro per la sistemazione idrogeologica dell’asse viabile comunale di via Gesso. Opere da eseguire in convenzione con il Consorzio della Bonifica Renana. Non meno importanti i 65mila euro stanziati per migliorare l’immobile di via Canove a Sassoleone dove troveranno posto quattro alloggi di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia. La candidatura del progetto, a cura del Nuovo Circondario Imolese, è stata approvata dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Via libera a 150mila euro, ripartiti in parti uguali, per altri tre punti. Dalla messa in sicurezza delle strutture del cimitero di Sassoleone a quella della scuola ‘Carlo Collodi’ nel capoluogo. Senza tralasciare il rifacimento delle vie Croara e Casette. Cinquantamila euro, inoltre, per supportare l’ampio disegno di adeguamento della rete di illuminazione pubblica per contrastare il rialzo dei consumi e l’inquinamento ambientale. Stanziati 67mila per la migrazione al Cloud dei servizi digitali dell’amministrazione ed i quasi 80mila per il miglioramento dell’esperienza d’uso del sito e per l’attività da remoto dei cittadini.