Fondo affitto: ok a 289 domande

L’Asp ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi al sostegno integrativo per il pagamento dei canoni di locazione (contributo affitto) per il 2024. Su 608 domande valide pervenute nel circondario, 289 sono da ammettere al beneficio; mentre 319 non rispondono ai requisiti previsti dal bando e pertanto sono da escludere. La graduatoria è disponibile sul sito Internet dell’Azienda servizi alla persona. I cittadini non ammessi potranno richiedere il riesame del provvedimento presentando apposita istanza documentata (il modulo da compilare è disponibile online) da inviare via mail all’Asp entro il 22 aprile.

Previsto il rimborso del pagamento di massimo tre mensilità per un totale non superiore ai 1.500 euro. Nel bando aperto nei mesi scorsi, l’Azienda servizi alla persona aveva scelto di abbassare da 8mila a 6.400 euro la soglia Isee da non superare per poter presentare domanda. A livello regionale, sono complessivamente 27.706 le istanze avanzate per accedere ai contributi previsti dal bando. Di queste, quelle che a novembre 2024 erano state giudicate valide e che dunque avrebbero avuto i requisti per entrare in graduatoria erano 16.006 in tutta l’Emilia-Romagna, mentre ai fini del riparto dei 10 milioni stanziati complessivamente dalla Regione si sono considerate solo le 13.572 che rientravano nella soglia dei 6.400 euro di Isee.