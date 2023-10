'Fontana diVina' a Fontanelice: solidarietà senza confini

Il grande cuore dell’associazione Fiume diVino per la vallata del Santerno colpita dalle frane. Questa volta i ragazzi di Fontanelice l’hanno fatta davvero grossa raccogliendo ben 13mila euro durante le serate dell’evento ‘Fontana diVina’ del giugno scorso. Una cifra da destinare alle tante azioni di ripristino in collina: "Sappiamo che questo importo sarà solo un piccolo aiuto rispetto a tutti i lavori che ci sono ancora da fare nel nostro territorio – scrivono in una nota stampa –. La volontà, però, è quella di dare un segnale: con la solidarietà si possono raggiungere traguardi importanti". Un risultato maturato grazie all’aiuto di tanti: "Dagli sponsor, che ci permettono da anni di regalare due giorni di musica e spensieratezza, agli artisti che hanno preso parte gratuitamente all’evento – continuano –. I deejay Niki, Vasselli, Rosso e le band Vintage Rock Experince, Afterglow e Joe di Brutto. Grazie anche a Tommaso e al team Tm Equipe". Ma la lista dei ringraziamenti è lunghissima: "A Beppe ‘Dandy’ e a Gianna per la tenacia e il fondamentale contributo – sottolineano dal direttivo di Fiume diVino –. A Valentina che con la pesca di beneficenza ha alimentato il raggiungimento del traguardo. Senza dimenticare le cantine vitivinicole della zona e i nostri volontari, il motore dell’associazione". Poi, un pensiero al numerosissimo pubblico accorso in collina per divertirsi e fare del bene: "Avete ballato, bevuto e mangiato con noi – concludono –. Senza di voi nulla sarebbe stato possibile".

m. g.