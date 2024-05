Fontanelle d’acqua e recupero del cibo

Attenzione al sociale e alla sostenibilità (c’è da compensare la presenza dei tanti tir del Circus) sono tra le sfide della F1 moderna. E il Gp di Imola cerca di vincerle. Si parte col progetto di recupero delle eccedenze alimentari ‘Non si butta via niente’, che l’Autodromo ha inaugurato nel 2023 in collaborazione con Comune, Hera, Last minute market e associazione No Sprechi. La raccolta, destinata alle famiglie in difficoltà, avverrà domenica sera. Di recente è stato poi rinnovato e potenziato l’impianto fotovoltaico dell’Autodromo. Inoltre, nell’intento di ridurre l’uso della plastica, saranno attive e funzionanti in tutto il parco delle Acque Minerali e nei pressi delle tribunefontanelle per l’acqua potabile. Infine, una curiosità: nella Fan Zone e nell’hospitality Made in Italy ci saranno alcune delle opere artistiche realizzate con scarti da raccolta differenziata (il progetto Scart di Hera), tra cui l’auto di Formula 1 e il ritratto diSenna.