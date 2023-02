Fonte di Palazzo Tozzoni, si cercano i fondi del Fai

Sono stati resi pubblici i risultati dell’11° Censimento della campagna ‘I luoghi del cuore’, promosso dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano): la fontana settecentesca di Palazzo Tozzoni ha ottenuto la settima posizione a livello regionale, mentre a livello nazionale grazie ai 3.905 voti raccolti si è classificata 82ª, a fronte di ben 38.800 beni iscritti. Il superamento della soglia dei 2.500 voti consentirà di presentare un progetto di recupero della fontana, partecipando a un bando Fai che sarà pubblicato in marzo, per accedere a un contributo economico messo a disposizione da Intesa San Paolo. La missione del Censimento, svoltosi dal 12 maggio al 15 dicembre 2022, è sensibilizzare i cittadini sul patrimonio culturale e di partecipare in maniera attiva votando il proprio ‘luogo del cuore’.

"È un risultato di tutto rispetto quello ottenuto dalla fontana di Palazzo Tozzoni – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – frutto dell’impegno del Comune, dalle scuole e della delegazione Fai di Bologna, alla quale fa riferimento il Gruppo Fai Imola-Dozza-Valle del Santerno. Dobbiamo dire 3.905 volte grazie".