Fonte Fegatella, obiettivo restyling. Mezzo milione per viale Terme

Consiglio comunale unito per riqualificare la storica Fonte Fegatella e per sistemare i marciapiedi di viale Terme.

E’ un odg presentato dal Patto x Castello ed emendato dal Pd a riportare all’attenzione del consiglio comunale un tema che, fuori dall’aula consiliare, è stato più volte cavalcato dal comitato "Amici della Fonte Fegatella": riportare agli antichi splendori la vecchia Fonte simbolo della città termale, ristrutturata a inizio millennio e ormai da anni in situazione di inarrestabile decadimento.

Un odg molto chiaro già dal titolo: "Recupero alla viabilità pedonale del tratto di viale Terme dalla fontana artistico luminosa alla Fonte Fegatella e sistemazione della Grande Fonte Fegatella oltre che della piccola"

L’obiettivo è quindi anche quello di rendere più fruibile la piccola Fonte.

L’odg è stato protocollato dal Patto x Castello, ed emandato dal Pd con intervento in aula della capogruppo Francesca Farolfi, alla quale il capogruppo del Patto Marco Gherardi ha lasciato la parola in apertura di presentazione dell’odg.

"Il percorso pedonale ha evidenti segni di deterioramento che creano difficoltà di transito per persone anziane, persone con problemi di deambulazione, passeggini e carrozzine", si è ribadito in Consiglio.

La piccola Fonte, hanno invece concordato maggioranza e opposizione, presenta invece "pozze e ristagni di acqua che creano fango complicandone l’utilizzo, e la storica Fonte sul lato opposto di viale Terme è ormai privata della possibilità di prelievo di acqua e in parte, nelle scale che scendono nella parte sotterranea, non più accessibile".

L’odg si conclude con la richiesta di impegno per la giunta di "verificare il corretto funzionamento del sistema di scarico della piccola Fonte al fine di eliminare ristagni e migliorarne la fruibilità, a prevedere le risorse necessarie per il rilievo dell’attuale stato di fatto della storica Fonte e predisporre uno studio di fattibilità finalizzato ad un intervento di riqualificazione", ed anche a "definire un piano di manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali, eventualmente anche a stralci per migliorare percorribilità ed accessibilità". Sul tema è arrivata la pronta risposta del vicesindaco Giacomo Fantazzini che ha messo nel mirino della Giunta obiettivi a breve e medio-lungo termine. A breve termine si provvederanno ad effettuare le verifiche e i successivi interventi legati "al sistema di scarico della piccola Fonte".

Nel medio periodo invece, non prima del 2026, verrà affidato un incarico "per capire qual è lo stato di fatto della storica Fonte, e quali interventi occorrano per riqualificarla, oltre ai relativi costi".

Sulla sistemazione del camminamento di viale Terme ("ma anche del tratto di via Carducci che porta alla fontana luminosa", ha aggiunto il vicesindaco), ci sono a bilancio "quasi 500 mila euro per riqualificazione del verde ed opere accessorie come, appunto, i marciapiedi. Non potranno bastare, ma a stralci programmeremo i lavori necessari per la sistemazione dei camminamenti dell’intera area".