Fonte Fegatella, sos decoro: "Lavori ancora rinviati. Solo promesse dal sindaco"

Lavori rinviati anche nel 2023. Niente da fare per la storica Fonte Fegatella e per la fonte che si trova sul lato opposto di viale Terme. Entrambe, soprattutto quella storica, divorate dal trascorrere degli anni, sono tra i biglietti da visita meno edificanti per la città di Castel San Pietro. E così, proprio sulla coda di questo 2023, torna a farsi sentire il maggior ‘sponsor’ della riqualificazione, il Comitato "Amici della Fonte Fegatella", che alza la voce attraverso uno dei suoi fondatori, Giovanni Bellosi, manifestando tutta la delusione per un doppio intervento promesso, ma ancora non realizzato. "Sono passati sei anni da quando raccogliemmo e protocollammo in comune duemila firme di cittadini che chiedevano a chi amministrava la città di mettere mano a uno dei simboli della nostra città, restituendogli prima di tutto la dignità, dato lo stato in cui versano", racconta Bellosi. In questi sei anni, lamenta il Comitato, "gli assessori così come il sindaco Tinti hanno speso parole, promettendo prima di non essersi dimenticati della Fonte, poi che un progetto almeno per la piccola Fonte Fegatella era pronto. Infine hanno ribadito che, entro ottobre 2023, ci sarebbe stato il tanto atteso intervento. Siamo arrivati a fine anno e dei lavori non c’è traccia, mentre lo stato delle due fonti è sempre di maggior degrado", accusa Bellosi, volgendo lo sguardo a destra e sinistra di viale Terme. "Guardate la storica Fonte: le due scale di discesa sono chiuse per il timore che cadano calcinacci, le vasche colme di foglie, la facciata erosa – illustra –. Nella fonte piccola gli scarichi sono intoppati da ghiande e foglie, e sul lato opposto si forma costantemente una pozza d’acqua che rimane per tutto l’inverno, e che rende l’accesso ai prelievi ai rubinetti pericoloso". Conclude con una domanda e una speranza, il Comitato. "Che fine ha fatto la donazione da parte di un’azienda, sbandierata dal Comune anche a mezzo stampa, che si sarebbe fatta carico di eseguire almeno gli interventi necessari per riqualificare la fonte piccola? Ci auguriamo che se il 2023 non è stato colpevolmente l’anno ‘buono’, lo sia almeno il 2024. Una città come Castel San Pietro non può continuare a permettersi di avere nella sua zona più bella, nonché la più turistica, un simbolo della sua storia caduto a pezzi facendo finta di nulla". Claudio Bolognesi