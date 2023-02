Formazione, cultura e valori Sacmi inaugura la sua Academy

Sacmi inaugura la sua Academy: nuova sede, un team dedicato, oltre 48mila ore di formazione erogate nel solo 2022 a circa tremila dipendenti del Gruppo, nelle sedi italiane. Il quartier generale è nel cuore dell’area produttiva di via Selice: 400 metri quadrati dedicati esclusivamente alle attività di formazione, per un investimento di due milioni di euro. Spazi funzionali, flessibili, che assecondano il ‘training collaborativo’, la crescita ma anzitutto lo scambio di idee e competenze. Nella scelta cromatica – azzurro, arancio, verde – l’ambiente restituisce l’armonia en plain air, tinte sature e inserimento del legno come materia naturale. Stimolante, sostenibile, collaborativa: come deve essere l’innovazione. "Abbiamo pensato all’Academy non solo come ad un luogo fisico dove sviluppare le attività di formazione delle nostre persone, ma come ambiente dal quale irradiare anzitutto cultura e valori", spiega Paolo Mongardi, presidente di Sacmi. Quali? Onestà, etica, coraggio nel guardare avanti ma, anche, valorizzare l’esperienza e lo scambio di conoscenza tra le generazioni. "Qui in Sacmi abbiamo almeno cinque generazioni che lavorano insieme – ricorda Mongardi –. L’innovazione non è solo slancio verso il futuro, è soprattutto capacità di connettere le diverse esperienze e metterle al servizio di un obiettivo: lasciare l’azienda migliore alle prossime generazioni".