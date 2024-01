Formazione e lavoro . Corso sperimentale all’istituto Alberghetti . Ecco la candidatura

L’Alberghetti si fa avanti per ospitare un nuovo corso di studi. L’istituto scolastico diretto da Marco Macciantelli annuncia infatti di aver presentato, nei giorni scorsi, la candidatura della sede di viale Dante al ‘Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale’.

"Si tratta della progettazione, dall’anno scolastico 2024/2025, di un nuovo corso quadriennale di istruzione professionale dal titolo ‘Tecnico dell’automazione industriale e digitalizzazione dei processi produttivi’, integrato a un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFp, e, al termine dei quattro anni, ad un percorso biennale di Its Academy di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento", spiegano dall’Alberghetti.

"È bene precisare – proseguono dall’istituto superiore imolese – che dopo i quattro anni si ottiene, al contempo, un regolare diploma di istruzione professionale, del tutto equivalente a quello attuale ottenuto in cinque anni".

Per l’avvio di questa sperimentazione è stato sottoscritto un accordo di rete tra l’Istituto superiore Alberghetti, l’Its Academy Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative (Fitstic), il Ciofs-Fp/Er sede di Imola e l’Associazione emiliano-romagnola centri autonomi (istituzioni formative accreditate dalla Regione) e un accordo di partenariato con le aziende che partecipano al progetto quali Aepi e Officina digitale.

"L’istruzione professionale ha bisogno di sperimentare nuove opportunità per sostenere il passo con i tempi, che cambiano continuamente paradigmi e modalità di approccio agli apprendimenti nonché ai profili professionali – proseguono dall’Alberghetti –. Con questa sperimentazione si vorrebbe cercare di connettere i profili formativi alla domanda di competenze orientate verso l’innovazione digitale, verso la filiera delle discipline Stem (scientifico-tecnologiche, ndr), con l’anticipo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento a partire dal secondo anno, l’introduzione già dal terzo anno della metodologia Clil (Contenuti in lingua straniera, ndr) e il ricorso alla compresenza di conversatori di lingua straniera in affiancamento ai docenti di lingua straniera e ai docenti delle discipline di indirizzo".

L’esito dell’istanza di candidatura si dovrebbe conoscere a breve. Per informazioni sul nuovo corso sperimentale si può scrivere a bois01400r@istruzione.it o partecipare all’open day di sabato 13 gennaio alle 15 all’Ipia di viale Dante.

A dicembre, il collegio docenti dell’istituto Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme ha bocciato per due volte in pochi giorni la proposta di avviare la sperimentazione della filiera tecnologico professionale che, secondo la sintesi della Flc Cgil, "riduce da 5 a 4 gli anni di studio, introduce la presenza dei privati, riduce la qualità dell’intervento formativo e nei fatti taglia posti di lavoro".

r. c.