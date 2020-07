Imola, 25 luglio 2020 - È una storia che si riannoda, come una catena di anelli ininterrotta. È una storia che contiene il prima e il dopo, al contrario di quanto scriveva il poeta e di quanto sostenevano addetti ai lavori, appassionati, sportivi, cittadini. Imola ritrova la Formula 1 dopo quattordici anni, una storia che si ostina, non procede né recede. Forse un evento unico, straordinario, ma il Circus torna sul Santerno, tempio dei bolidi dal 1979 (quando il Gp fu ‘straordinario’, poi nell’80 con la griffe Italia e dall’81 sotto l’egida di San Marino) al 2006: il povero sindaco Massimo Marchignoli, morto poco tempo fa, la Formula 1 l’aveva persa proprio nello sciagurato 2006,

Avvenne con una letterina firmata da Bernie Ecclestone depositata su un vassoio d’argento, in un brumoso giorno londinese davanti a una tazza di the. Ma aveva sempre covato il sogno del ritorno, come tanti romagnoli innamorati del mutòr: chissà cos’avrebbe detto adesso, soddisfatto da una religione laica che non promette ma glorifica, non insegna ma induce alla sofferenza e, infine, alla speranza. Qui, a Imola, c’è sempre stato quello che il grande scrittore e giornalista Luca Goldoni chiamava il ‘mistero rosso’: misterioso perché l’importanza del motociclismo e dell’automobilismo, in Romagna, è un amore così forte da sembrare un enigma mai sondato; rosso perché le livree delle Ferrari sono dello stesso colore dei tramonti più emozionanti, delle rose dell’amore, delle macchine dei pompieri che colpirono la nostra infanzia.

Qui, a Imola, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, il mito è nato così. Il mito della Formula 1, della Ferrari, della velocità. Dai padri ai figli. Una velocità imperiale come nelle sette vittorie di Michael Schumacher, ma matrigna come nel 1994 delle tragedie di Roland Ratzenberger e, soprattutto, Ayrton Senna. Imola e il suo mistero rosso, anche nel senso più doloroso.

Si riparte, non c’è più la epica torretta Marlboro e il tracciato ha cambiato faccia più volte, ma quel che resta dal Tamburello alla salita della Tosa, dalle Acque Minerali fino alla picchiata della Rivazza, è un monumento alla passione motoristica. È rimasto poco anche della lingua di erba, ghiaia e ballini di paglia schizzata da Checco Costa, fondatore del circuito. La leggenda disse che mise a terra il figlio Claudio (ora il Dottorcosta, papà della Clinica Mobile) e lo trascinò come si fa al mare con le piste per le biglie: poco importa, la certezza è che quel visionario portò poi a Imola, ‘Iòmla’ per i locali, le prime gare di moto, i pionieri della velocità, la Coppa d’oro Shell e la 200 miglia all’americana, la Conchiglia d’oro con i 100mila spettatori raccontati dal nostro Ezio Pirazzini.

Negli anni Settanta comandava l’Esti, Ente sport turismo imolese, poi dal ’72 toccò all’Automobile Club di Bologna con la Sagis, società che ha accompagnato Imola fino alla perdita della F1. Le trattative dell’avvocato Federico Bendinelli con Bernie Ecclestone - tra problemi di diritti, golden share, pubblicità del fumo, ecologisti, Paesi emergenti - sono storia della cronaca.

Così si arriva alla F1, il punto (ora) di ritorno. Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton, Schumi l’imbattibile, gli inglesi Hill e Mansell, Fernando Alonso: 27 anni di gloria e fama internazionale sull’altare di un lotto di curve in senso antiorario. Ma la F1 non era solo sport. È una città intera che respira idrocarburi e li trasforma in indotto, una comunità che per una settimana sospende la vita normale (case, campi, strade, scuole) e la rende incredibilmente smeralda. Come quella volta che arrivò Naomi Campbell, ad esempio: all’epoca (era il 2000) era fidanzata con Flavio Briatore e organizzò una festa a sorpresa per i 50 anni dell’allora Team manager Renault. Il nostro fotografo Marco Isola immortalò la venere nera mentre stava golosamente per leccarsi un dito appena immerso in una ciotola di crema al ristorante San Domenico, sotto gli occhi stellati (e attoniti) di Valentino Marcattilii.

Oppure quella volta che Schumacher, dopo una vittoria, mangiò un piatto di tagliatelle al ragù: le finì tutte, e questo non è l’aneddoto; la storia è che prese il piatto e lo riportò direttamente un cucina, andando fra i lavapiatti, e iniziò a pulire. O, ancora, quella volta che un ex convento si trasformò in un’arena brasileira: il Barrichello fans club irruppe con churrasco, ananas grigliata e sventole con altra carne in esposizione. Jacques Villeneuve, nei giorni in cui si inaugurava la piazza dedicata al padre Gilles, mi confessò di apprezzare molto l’ospitalità imolese.

Cosa si faceva nei giorni della Formula 1, quando vivevi nella città della Formula 1? Cercavi di guadare il fiume, attraversare i muretti, spesso senza successo. Si faceva il giro dei campi e delle strade attorno al circuito, perché la festa era lì, non solo in pista, ma tra i camper e le auto parcheggiate ovunque, le griglie dei Laidi e le birrerie improvvisate dei tifosi tedeschi, una costante. Se si era fortunati, o si avevano le giuste conoscenze, si partecipava a una delle tante feste e si entrava nei paddock: gli specialisti dei buffet erano ormai volti noti a tutti, in città. Si stava a casa da scuola, il sabato di prove: eco perché gli adolescenti di allora erano tanto contenti della kermesse.

Tutto questo non ci sarà più, nella Formula 1 dell’era Covid, ma per Imola - lacerata anche da un doloroso commissariamento in Comune e alla vigilia di una importante tornata elettorale - sarà comunque una festa, una rinascita. Una spinta all’economia e un trionfo per l’autodromo, per Formula Imola e il suo presidente in scadenza, Uberto Selvatico Estense. Una ‘messa’ senza pubblico, con ogni probabilità. Ma se il Governatore Stefano Bonaccini dovesse riuscire a portare gente sugli spalti, come trapela, beh, allora sarebbe davvero roba da pole position.



