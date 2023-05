Febbre da Formula 1, boom di arrivi per il Gp: nuovo campeggio all’Osservanza a Imola

Imola, 14 maggio 2023 – Un nuovo campeggio da 80 posti per altrettante tende all’Osservanza. A una settimana dalla domenica del Gran premio di Formula 1, è questa l’ultima novità sul fronte dell’accoglienza dei fan del Circus in città. Le presenze nei tre giorni dell’evento del 19-21 maggio si annunciano infatti ben superiori a quelle del 2022: 180mila (metà delle quali per la gara di domenica) contro le 150mila dello scorso anno. E così si continua a lavorare per consentire al popolo della F1 di trovare ospitalità in riva al Santerno.

Hotel, B&B e agriturismi sono praticamente tutti pieni. Online, in particolare sui social, di tanto in tanto spuntano offerte di affitto breve relative ad abitazioni private. L’alternativa, nonostante per il momento il maltempo non sembri proprio intenzionato a concedere tregua, sono i campeggi.

Tre le aree destinate a questo scopo in città. A quella (già sold out) all’angolo tra le vie Tiro a segno e Boccaccio (85 posti camper e 80 per tende), si è aggiunta da maggio 2022 anche quella nel verde della piscina dell’Ortignola, dove se i numeri dello scorso anno saranno rispettati ci sarà posto per una dozzina di camper e una ventina di tende. E poi c’è la novità dello spazio all’Osservanza, che per l’occasione sarà gestito dagli scout, nel quale si potrà accedere solo in tenda.

Va però ricordato che in tutti i parcheggi allestiti in occasione dell’evento in città sarà possibile parcheggiare con i camper (ma non montare tende) senza effettuare manovre di campeggio (dormire all’interno è consentito ma senza aprire la tettoia, posizionare tavoli in esterno…). Su Visitareimola.it, il sito Internet dell’Informazione accoglienza turistica del Comune, ci sono tutti i riferimenti del caso.

"Il meteo è sempre un’incognita che non vale solo per Imola ma per tutti i Gran premi – ricorda Elena Penazzi, assessore con delega all’Autodromo –. C’era allerta anche per la gara di domenica scorsa a Miami, ma alla fine non ha piovuto. Devo però ammettere che, guardando allo spettacolo, un circuito bagnato non sarebbe poi così male: garantirebbe quell’imprevedibilità al Gran premio che è quest’anno è un po’ mancata".

Nel frattempo, in Autodromo vanno avanti i lavori in vista del grande evento. E ieri, in mezzo a tanti cantieri più o meno grandi, è iniziato l’allestimento della ruota panoramica da oltre 30 metri in via Malsicura. "È la prima volta che la gara rientrerà negli standard che la Formula 1 porta in giro per il mondo – sottolinea Penazzi –. Ci saranno un grande palco per gli show e decine di stand. Solo nella Fan Zone arriveranno 30-40mila persone. E noi abbiamo fatto tutto il possibile per accogliere al meglio i tifosi".

Proprio per assecondare le richieste di Liberty media, Con.Ami ha costruito in tempi record la grande passerella con tre blocchi verticali nel paddock. "Uno spazio ampio e molto bello – conclude l’assessore all’Autodromo –. C’è stato un impegno corale importante per realizzare l’opera. E sono convinta che verrà apprezzata dalla Formula 1".