Gp di Formula 1 a Imola 2023, Domenicali: “Il più bel regalo per i 70 anni di autodromo”

Bologna, 15 maggio 2023 - “Una grande festa dentro e fuori un circuito storico che si sta rinnovando": così Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1, intervenuto con un videomessaggio alla presentazione del Gran premio del 19-21 maggio, in vista della gara in riva al Santerno.

"Questo è un'edizione particolare perché Imola compie 70 anni - aggiunge Domenicali -. Io ci sono nato e cresciuto e di conseguenza ha un posto speciale nel mio cuore. Ma lo è anche per la Formula 1, perché questo autodromo ha scritto pagine importanti del motorsport. La mia passione per le corse è nata li dentro. È una sede storica ma come ogni cosa in Formula 1, il circuito si sta rinnovando e migliorando”.

È ancora: “Quest'anno ospiterà un nuovo format di qualifica nel quale i piloti dovranno usare gomme hard in Q1, medium in Q2 e soft in 03. Questo renderà la giornata di qualifica ancora più interessante. Sarà una grande festa dentro e fuori la pista. Con una Fanzone piena di fantastiche attività e con l'accoglienza che l'Emilia-Romagna sa regalare. Dunque, buon 70esimo compleanno a Imola. Non vedo l'ora di tornare".

Il saluto di Salvini

Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti, annuncia la sua presenza: “Sarò felice si sbarcare a Imola per la prima volta domenica, dopo essere stato tante volte a Monza. I gran premi di formula 1 significano lavoro: la nostra priorità è mettere in sicurezza le gare di Imola e Monza e che possano convivere al di là dei legittimi campanili