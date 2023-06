Formula 1, premiati studenti e cooperative

Il Gran premio di Formula 1 è saltato, ma a tanto impegno (in particolare quello dei più giovani) andava dato il giusto merito. Si sono svolte ieri mattina le premiazioni di ‘L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un Autodromo aperto a tutti’ (concorso di disegni rivolto alle scuole) e ‘Giardini in corsa’ (gara ad abbellire le aree verdi) organizzati dal Comune in occasione del weekend della Formula 1.

Nel primo caso, a vincere è stata la classe V B della scuola primaria (elementari) Carducci. Il premio è stato ritirato dalla docente Serena Fazioli. Per quanto riguarda le secondarie di primo grado (medie) hanno vinto le sezioni A, B, C e D delle Innocenzo da Imola. Riconoscimento affidato alla prof Luciana Mazzeo. Il premio consiste in un ingresso per l’intera classe e relativi insegnanti all’Autodromo, durante uno degli eventi organizzati, con giro guidato nel paddock e spiegazione delle misure di sicurezza in pista, oltre alla visita alla race control e alla sala cronometristi.

Il concorso ‘Giardini di corsa’, alla sua prima edizione, ha visto quattro vincitori ex equo, a cui è andato il premio di 225 euro ciascuno: cooperativa Cims; Il Quadrifoglio; Crea il tuo spazio verde; Università di Bologna – Corso di Scienza e tecnologia per il verde ed il paesaggio (primo anno). Nelle prossime settimane si svolgerà anche la premiazione della terza edizione del concorso ‘Formula 1 in vetrina’ che ha visto impegnati i commercianti. Presenti alle premiazioni di ieri mattina il sindaco Marco Panieri e gli assessori Elena Penazzi (Autodromo) e Pierangelo Raffini (Attività produttive e centro storico).