Formula Imola, bilancio ok : "Chiuderemo i conti in utile . Fatturato verso i 20 milioni"

di Enrico AgnessiSi profila un altro bilancio positivo per Formula Imola. La società di gestione dell’attività del circuito chiuderà infatti i conti del 2024, che verranno approvati nelle prossime settimane, con un utile compreso "tra i 100mila e 200mila euro". Lo annuncia Augusto Machirelli, componente del Consiglio di amministrazione di Formula Imola, intervenuto ieri sera in commissione Autodromo.

"Sfioreremo i 20 milioni di fatturato – anticipa Machirelli –. C’è un fortissimo incremento rispetto a qualche anno fa, ma anche sul 2023 (quando era stato di 13,6 milioni, ndr) che ha visto l’annullamento del Gp di F1".

Al di là della questione legata ai costi per assicurarsi la gara, Formula Imola nel fine settimana del Circus fornisce infatti servizi a terzi, in primis ad Aci, motivo per il quale nel 2024 per il solo Gp sono stati fatturati 9,5 milioni (contro i 7,3 milioni dell’anno prima). Ma sempre secondo quanto riferito da Machirelli, anche il resto dell’attività motoristica è cresciuta notevolmente nel corso del 2024, passando da un fatturato di 4 milioni a uno di 7 milioni e 250mila euro. In crescita anche il commerciale, che sale da 500mila a 750mila euro.

"Il fatturato sarà quindi di 19 milioni, e arriverà attorno ai 20 con l’ottenimento dell’indennizzo per i danni causati dall’alluvione di novembre 2023 – aggiunge il consigliere di Formula Imola, ex direttore generale di Con.Ami –. Ne abbiamo avuti per 1,5 milioni; arriveranno circa 1,1 milioni".

Quanto all’utile, Machirelli come detto non si sbilancia troppo. "Chiuderemo in attivo, senza dubbio – le parole dell’uomo dei conti dell’Autodromo –. Il bilancio sarà approvato il 28 marzo e sarà assolutamente positivo, come accaduto negli ultimi quattro anni".

In un contesto come quello fin qui descritto, perdere il Gran premio di Formula 1 sarebbe molto più che un peccato.

"Ma quello non dipende né da noi né dal Comune – ricorda Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, sollecitato sul punto da Simone Carapia (Fratelli d’Italia) –. Vorremmo poter proseguire negli anni, ma ci vuole una trattativa che coinvolge il Governo centrale. Stiamo lavorando con Liberty Media, che ci ha lasciato aperta una finestrina. Speriamo di portare avanti il discorso".

L’obiettivo è sempre quello di un Gp a rotazione tra i circuiti europei storici, che rischiano di essere messi fuorigioco dall’aumento di gare lontane dal Vecchio Continente.

"Credo che Imola abbia buone chance – è sempre il pensiero di Minardi –. Incrociamo le dita e lavoriamo per farci trovare pronti".

Formula 1, ma anche musica. Nel calendario 2025 dell’Autodromo, che verrà presentato domani a Roma, Palazzo della Farnesina, nell’ambito di un evento speciale al quale parteciperà il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, c’è infatti anche il ritorno dei grandi concerti: Max Pezzali (12 luglio) e AC/DC (20 luglio).

"Vogliamo costruire rapporti duraturi con i promoter – è l’auspicio del direttore generale del circuito, Pietro Benvenuti – per abbinare la stagione concertistica a quella dei motori".

Resta il nodo rumore. All’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, il compito di rivendicare l’operato del Comune (contestato però dal comitato dei residenti) in materia.

"Il circuito ha cambiato faccia in maniera radicale negli ultimi quattro anni – afferma Penazzi –. Grazie a una gestione acustica ribaltata in positivo, ci siamo trovati da decine e decine di multe pregresse per il rumore a un numero di sforamenti limitato a pochi casi".