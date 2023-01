Formula Imola, l’affondo di FdI e Lega

Centrodestra all’attacco sui bilanci di Formula Imola. Dopo che la Corte dei conti ha messo sotto la lente i numeri della società di gestione dell’Autodromo, evidenziando una serie di elementi di criticità e bacchettando il socio unico Con.Ami, sono Fratelli d’Italia e Lega ad avanzare dubbi sulle sorti della Spa al 100% pubblica.

Va detto che le contestazioni dei giudici contabili fanno riferimento all’ultima ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie svolta proprio dal Consorzio. E che dunque il piano preso in esame è aggiornato al 31 dicembre 2020, vale a dire al precedente Consiglio di amministrazione di Formula Imola.

"Quando spesso in passato i consiglieri di opposizione hanno mosso osservazioni, qualcuno ha sostanzialmente minimizzato il problema – protesta però Nicolas Vacchi (FdI) in riferimento alla gestione di Formula Imola –. Finalmente, anche la giustizia contabile ha annunciato un principio che per noi era granitico da tempo: le difficoltà non sono solamente ascrivibili all’emergenza pandemica. Siamo davanti al classico cortocircuito amministrativo in cui sindaco, Con.Ami e Formula Imola nemmeno si sentono in dovere di riferire al Consiglio comunale della città".

Per questo motivo Vacchi, si prepara alla mobilitazione: "Depositerò immediatamente un atto di sindacato ispettivo al fine di chiarire se vi siano eventuali rischi per le finanze pubbliche. Allo stesso modo – prosegue il capogruppo di FdI –, mi farò parte attiva come pioniere delle minoranze per unire tutte le forze di opposizione, pretendendo la convocazione una commissione Autodromo al fine di ottenere tutti i dati necessari. I soldi spesi in autodromo sono soldi pubblici e quindi dei cittadini contribuenti, a cui il sindaco ha il dovere di rispondere".

Annuncia battaglia anche il leghista Simone Carapia, che oltre a Formula Imola allarga la questione anche alla società Osservanza, di recente assorbita da Con.Ami al termine di una serie di operazioni stigmatizzate dalla Corte dei conti.

"È da anni che mettiamo in evidenza le criticità di bilancio della società che gestisce l’Autodromo e i continui cambi di strategia tra accorpamenti e scorporamenti attuati quasi dalla mattina alla sera con la società Osservanza – rivendica l’esponente del Carroccio –. Nonostante i richiami costanti della Corte dei conti a Comune e Consorzio di via Mentana, si continua a perseverare diabolicamente".

Insomma, l’analisi di Carapia è come al solito impietosa. "Più volte in questi anni si è data la colpa alla pandemia un po’ su tutto – ricostruisce il consigliere comunale di opposizione –. E ho notato con piacere che anche un organo autorevole e giurisdizionale come la Corte dei conti ha fatto notare come queste criticità e mancanze non siano ascrivibile solamente all’emergenza sanitaria tanto utilizzata come alibi dai vari amministratori del territorio".

Ora l’auspicio del centrodestra è che si arrivi a un cambio di passo tanto dalle parti dell’Autodromo quanto da quelle dell’ex complesso manicomiale.

"Mi auguro che da quest’ennesimo richiamo qualcosa si muova – conclude Carapia –. E che oltre alla promessa di attenzione continua, da parte dei vertici del Con. Ami, ci sia molto di più. Parliamo di soldi pubblici e non del bancomat del territorio che si può utilizzare h24 per qualsiasi cosa".