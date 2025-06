Formula Imola, Monti nuovo timoniere: “Grande responsabilità, ma squadra coesa”

Imola, 28 giugno 2025 – E’ Massimo Monti il nuovo amministratore unico di Formula Imola, società che gestisce l’autodromo Enzo e Dino Ferrari. La nomina è arrivata ieri mattina, con l’approvazione dell’assemblea dei soci di Con.Ami, su proposta del presidente e sindaco di Imola, Marco Panieri.

L’incarico avrà inizio il 1° luglio 2025 e terminerà con l’approvazione del bilancio consuntivo 2027, nella primavera del 2028. Manager di consolidata esperienza con tanto di laurea con lode in Statistica Economico all’Ateneo di Bologna e ben tre master, Monti è stato amministratore delegato e direttore generale di Alce Nero dal 2004 al 2024 raggiungendo risultati importanti in termini di fatturato e di diffusione internazionale del marchio. Non solo.

Nel suo curriculum figurano anche le mansioni al vertice di Ran e di Conapi, la più grande cooperativa europea di apicoltori. Senza dimenticare l’attuale direzione dell’Area Agroalimentare della Comunità di San Patrignano, la guida del consorzio Il Biologico e gli incarichi nei cda di Berberè e Oicos.

Raccolto il testimone dal presidente uscente Gian Carlo Minardi, il cui percorso negli uffici di via Fratelli Rosselli iniziò il 21 dicembre 2020 fino all’annuncio delle dimissioni un mese fa insieme ai consiglieri Augusto Machirelli e Aldo Costa, Monti avrà il compito di rafforzare ulteriormente la struttura aziendale e manageriale di Formula Imola. Un lavoro da sviluppare in sinergia con il direttore generale, e referente per l’attività sportiva, Pietro Benvenuti. Ma la metamorfosi da cda ad amministratore unico apre un nuovo ciclo per Formula Imola.

Un cambiamento organizzativo significativo per snellire la governance e renderla coerente con le esigenze di un contesto in continua evoluzione. Una semplificazione che va nella direzione di rafforzare l’efficacia dell’azione manageriale e valorizzare al meglio le professionalità già presenti.

“Un grandissimo onore – sono state le prime parole di Monti dopo la nomina –. Sento forte e chiara la grande responsabilità che questo incarico porta con sé. Parto con la consapevolezza di poter contare su un manager di grande esperienza come Benvenuti, su una squadra di persone preparate e motivate e su una proprietà solida, energica e con una visione forte e determinata”. Soddisfazione da parte del sindaco Marco Panieri e di Fabio Bacchilega, al vertice di Con.Ami: “Con la nomina di Monti si apre una nuova fase per l’autodromo e ringraziamo Minardi e il cda uscente per quanto fatto in questi anni – sottolineano –. Proseguire sulla linea tracciata e rafforzare ulteriormente la struttura manageriale per affrontare con visione le sfide di un impianto in crescita, in trasformazione e sempre più strategico per il territorio, per la Motor Valley e per la promozione del Made in Italy nel mondo”. E ancora: “Gli investimenti e il rilancio della struttura continuano per attrarre nuovi eventi e potenzialità, a cominciare dalla Music Park Arena dal 2026 – concludono Panieri e Bacchilega –. La scelta fatta risponde esattamente ad una visione di lungo periodo capace di dare e mantenere al circuito quel protagonismo che merita”.