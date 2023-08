Formulino è morto, Imola piange il gatto dell’Autodromo

Imola, 14 agosto 2023 – L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha perso la sua mascotte. Il gatto star Formulino, felino da quasi 37mila fans sui social, ha oltrepassato ieri il ponte dell’arcobaleno. Presenza fissa nel paddock e negli uffici del circuito imolese, Arturo (questo il suo vero nome, ndr) salì agli onori delle cronache in occasione del Gran Premio di Formula 1 del 2020. L’anno del ritorno del circus sulle rive del Santerno in piena pandemia.

Vettel e Hamilton, gli incontri

In quell’inedito mese di novembre a quattro ruote motorizzate in terra di Romagna, con l’impianto off-limits per il pubblico e riservato soltanto a pochi addetti ai lavori, la presenza di Formulino non passò inosservata all’occhio attento delle telecamere. Una passeggiata alle spalle di Vettel e una carezza da Hamilton, tra le risate e lo stupore generale, per trasformarsi in un’icona a quattro zampe. Una popolarità celebrata dall’apertura di un seguitissimo profilo social e dalla concessione di un ambito pass Vip permanente per accedere tutti i giorni nelle stanze dei bottoni dell’autodromo imolese.

E’ qui che, tra una coccola e qualche fusa, Formulino si è conquistato l’affetto di tutti diventando, a tutti gli effetti, uno dei personaggi più ricercati per foto ricordo e selfie. Arturo, che aveva 16 anni ed era di proprietà della famiglia Cornacchia con dimora a pochi passi dal paddock del Ferrari, amava scappare di casa per trascorrere le sue lunghe giornate nel luogo di culto per tanti appassionati dei motori e della velocità.