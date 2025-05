Foto e autografi, attese alla Rivazza

Il "rosso Ferrari" sembra essere il colore preferito della tifoseria presente alla Rivazza, che ieri mattina si è radunata in attesa dell’arrivo dei piloti all’ingresso dell’Autodromo. Più di tutti, si attende con entusiasmo Charles Leclerc, che si è fatto spazio nel cuore dei tifosi di Formula Uno. Ma non manca chi aspetta anche George Russell, Andrea Kimi Antonelli o Lando Norris. Insomma, c’è chi spera di vedere da vicino i propri beniamini, abituato a seguirli solo in televisione.

Non mancano però, voci di tifosi tedeschi, francesi e persino americani che si mescolano tra chi ha preso un volo dal sud Italia o chi semplicemente un treno a un’ora di distanza. Molti sono presenti per la prima volta e percepiscono nell’aria un’adrenalina mai provata prima. Altri, invece, sono ormai "cittadini adottivi", che vedono in Imola la vera casa della Formula Uno.

Proprio per questo motivo, sono numerose le richieste per il rinnovo delle corse in Autodromo: a dimostrazione del fatto che, negli ultimi anni, la città ha saputo costruire una rete affezionata di tifosi che desidera tornare ancora e ancora. Oggi è l’ultimo giorno di un entusiasmante weekend atteso per un anno intero. Un weekend che si spera possa ripetersi con regolarità e diventare parte integrante dell’identità della città.

Interviste a cura di Francesca Pradelli