Foto in mostra, yoga con alpaca e festa in musica

Oggi e domenica, tre eventi gratuiti in Vallata con il festival ‘In mezzo scorre il fiume’ diretto da Luisa Cottifogli. Si parte alle 21.30 da piazza Roma a Fontanelice per un incontro tra fotorafia e musica con ‘Panorami sonori’ e gli scatti di Donatella Vivoli proiettati all’esterno di Palazzo Mengoni. Colonna sonora affidata al pianista Enrico Pelliconi, seguirà un rinfresco al bar Cacciatori. Domenica, all’alba alle 5.30 all’allevamento alpaca Giofri al civico 30 di via Montanara Levante in località San Giovanni a Fontanelice, yoga e rilassamento con Stefania Marcigliano e gli alpaca. Alle 16, a Belvedere di Castel del Rio, festa nell’aia delle antiche località Campidello e Vicchio. Alle 20 il concerto a ballo del duo ‘Fragole e Tempesta’. m. g.