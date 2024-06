Imola, dalle foto di Senna un aiuto per i bambini: donati in beneficenza 2.500 euro

Centinaia i visitatori da tutto il mondo (Brasile naturalmente, ma anche Argentina, Norvegia, Polonia, Germania, Inghilterra, Messico, addirittura dalla Tasmania), ognuno dei quali ha lasciato un pensiero sugli album ricordo, ma soprattutto ha acquistato tantissimo.

‘ImolAyrton’, questo il titolo della mostra allestita nel cortile di Palazzo Vacchi dove si affaccia il laboratorio di Isola, è nata proprio per abbinare la bravura di un campione con le motivazioni che lo hanno sempre accompagnato fuori dalla pista e che ha portato poi alla nascita dell’istituto Ayrton Senna.

“Ho pensato subito a questa mostra cercando in archivio le foto più belle degli ultimi due anni di vita di Senna, tutte scattate a Imola – spiega Isola –. Poi, pensando a quanto voleva aiutare gli altri, ho deciso di abbinare la vendita delle foto a una associazione che in città si occupasse di bambini in difficoltà, come appunto la Fondazione Matteo Bagnaresi che opera a Parma ma anche a Imola con le aule Alessia e Chiara”.

Le foto-quadro raccontano momenti salienti di quel primo maggio 1994, l’ultima partenza (accanto a Schumacher), e l’ultimo passaggio in curva, ma anche momenti privati di ‘Beco Magic’, all’interno del suo motorhome, di rientro da una conferenza stampa, mentre guarda all’insù con l’indimenticabile casco piantato sulla testa, o mentre riflette dopo la morte di Ratzenberger.

“Appena è arrivata la proposta siamo stati tutti felicissimi, ma certo non immaginavamo un successo così – aggiunge Gabriella Pirazzini coordinatrice della sede imolese del doposcuola –. Sono stati giorni intensi e bellissimi quelli trascorsi alla ‘reception’ della mostra, anche per gli incontri fatti, persone che piangevano calde lacrime davanti alla foto di Senna all’ingresso, portoghesi che parlavano di Ayrton come di un amico, ferraristi sfegatati che si commuovevano di fronte a queste immagini. E anche tanti imolesi che si sono presi il tempo di venire, guardare, e comprare”.

Sorridono Bruno Bagnaresi e la moglie Cristina Venturini, presidente e vice presidente della Fondazione dedicata in primis al figlio Matteo. “Abbiamo percepito il bellissimo clima di questa esposizione – raccontano –. Duemilacinquecento euro per noi sono una enorme somma. Da ormai 15 anni diamo sostegno nello studio a chi non può permettersi lezioni private, e anche a ragazzi con disabilità e problemi cognitivi, in completa gratuità, dall’assicurazione al materiale scolastico alla merenda«.

A Imola 85 gli alunni seguiti con oltre 30 volontari impegnati nelle varie materie, alcuni dei quali erano presenti alla consegna, insieme a chi ha contribuito e incrementato il valore della raccolta: Confartigianato Imola per l’allestimento, Bacchilega editore con la vendita del volume ‘Nel segno di Ayrton, la Formula Uno ai tempi di Senna’, il Nuovo Diario Messaggero con le riproduzioni in miniatura della mitica scultura realizzata dall’artista Stefano Pierotti al Parco delle Acque Minerali, il Comune.

“Motori, arte e solidarietà: è un bellissimo messaggio – conclude il sindaco Marco Panieri – arrivato a tanti in giornate che hanno fatto vivere la città a pieno ritmo, con una partecipazione ai vari eventi davvero oltre ogni attesa”.